Благодійна акція стартує 2 грудня

У громадському транспорті Львова збиратимуть гроші на дитячий реабілітаційний центр Unbroken Kids. Половину вартості квитка, оплаченого карткою Visa, переказуватимуть на придбання інструментів для складних ортопедичних операцій. Благодійна акція «Поїздки добра – підтримай незламних дітей» стартує у понеділок, 2 грудня, і має за мету зібрати 800 тис. грн, повідомили у ЛМР.

Щоб підтримати акцію пасажирам потрібно оплатити проїзд карткою Visa через валідатор.

Як розповіли у лікарні, за зібрані кошти куплять необхідні інструменти для складних операцій: дрелі, осцилюючі пилки, бори та забезпечення до них. Акція триватиме, доки необхідну суму не назбирають. Більше інформації про акцію – на сайті ЛеоКарт.

Дитячий реабілітаційний центр Unbroken Kids працює на базі лікарні святого Миколая на вул. Орлика. Впродовж останнього року ортопеди-травматологи провели понад пів тисячі операцій. Пацієнтами є діти, які отримали травми в результаті нещасних випадків, аварій та війни. У реабілітаційному відділенні Unbroken Kids одночасно можуть займатися 42 пацієнтами. Для їхнього відновлення облаштують басейн, інноваційну систему для відновлення навичок ходьби, зали ерготерапії та фізичної терапії, VR-технології доповненої реальності для занять у формі гри, просторі зали для реабілітації, кабінет психолога.