До акції долучилися шість кавʼярень у різних містах України

Із 4 листопада до 4 грудня у Львові, Києві, Одесі та Івано-Франківську відбудеться благодійна акція «Кава з Миколаєм» на підтримку дітей та підлітків, що вимушено покинули свій дім через війну. До акції може долучитися кожен охочий, придбвши акційні позиції з меню в улюблених заклади. Організовує акцію БФ «Рідні» у партнерстві з українськими кавʼярнями.

Виручені кошти спрямують психосоціальну підтримку , наставництво та практичне навчання для допомоги внутрішньо-переміщеним підліткам та підліткам з сімей у складних життєвих обставинах. Для цього реалізують програму неформальної освіти «Спільнота» у Київській області.

«Діти, підлітки та молодь , які переживають цю війну потребують комплексної психосоціальної підтримки, щоб адаптуватися до нових умов, подолати травматичний досвід та знайти ресурси для самореалізації. Програма неформальної освіти “Спільнота”, яку ми плануємо реалізувати, буде включати психологічну допомогу, наставництво, освітні можливості та творчі активності. Це дасть змогу створити для них безпечне середовище, де кожен може відчути себе почутим, зрозумілим та важливим. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку нашої благодійної акції та запрошуємо усіх небайдужих долучатися у такий особливий час з нагоди Дня Святого Миколая. Для того, щоб взяти участь – придбайте каву, кавові зерна або ж благодійне печиво у мережах закладів», – розповіла директорка благодійного фонду «Рідні» Марʼяна Романяк.

Перелік партнерів-учасників:

книгарні-кавʼярні Старого Лева (Львів, Івано-Франківськ, Київ, Одеса);

кавʼярна «Світ Кави» (Львів, Київ);

Coffee Lab (Львів, Самбір, Дрогобич, Трускавець, Тернопіль, Шептицький);

ресторан «Французькі канікули»;

VAV-кавʼярня;

кафе «Чічка».

Акція триває до 4 грудня 2024 року. Детальніше про умови та локації акції можна дізнатись на сайті ridni.org.ua

Благодійний фонд «Рідні» працює в Україні з 2012 року. Впродовж 12 років фонд втілює проєкти для дітей та сімей із вразливих категорій населення, підтримує два дитячі будинки сімейного типу у Львові, проводить профорієнтаційні та освітні програми для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Від початку повномасштабної війни фонд також системно підтримує дітей та сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах та постраждали від війни.