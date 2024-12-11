Російські цивільні судна у порту Санкт-Пєтєрбурга

Посли Європейського Союзу погодили 15-й санкційний пакет проти Росії у відповідь на повномасштабну агресію проти України. Про це повідомили у середу, 11 грудня, у пресслужбі угорського головування в Раді ЄС.

«Пакет додає більше фізичних та юридичних осіб до вже існуючого списку санкцій і спрямований на організації в Росії та третіх країнах, крім Росії, які опосередковано сприяють військовому та технологічному зміцненню Росії через обхід експортних обмежень», – повідомили у пресслужбі головування в Раді ЄС.

Ухвалені санкції стосуються діяльності так званого «тіньового флоту» Росії. Зокрема, йдеться про кораблі третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції та імпортувати необхідне обладнання й товари для війни з Україною.

Крім того, посли ЄС затвердили санкційні обмеження проти російських фізичних та юридичних осіб, а також третіх країн, які допомагають Росії розвиватися у військовому та технологічному плані.

Зазначимо, пакет санкцій проти Росії ухвалили на тлі головування Угорщини у Раді ЄС, що значно ускладнює затвердження економічних обмежень для країни-агресорки. Так, Угорщина регулярно користується правом вето для блокування рішень інших країн щодо санкцій, вимагаючи поступок. Зокрема, на початку грудня в угорському МЗС заявили, що санкції проти російського банку «Газпромбанк» можуть негативно вплинути на деяких американських союзників, та закликали звільнити його від санкцій.