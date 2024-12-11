Ресторан у Ковелі став 19-м закладом, які компанія McDonald’s відкрила з початку повномасштабної війни

У Ковелі Волинської області запрацював перший в місті ресторан McDonald’s, який розташований за адресою вулиця Варшавська, 50-Б. Заклад площею 469 м² зможе розмістити 128 гостей. Крім цього, його тераса передбачає місця для 126 клієнтів. Пресслужба McDonald’s повідомила у середу, 11 грудня, що у ресторані працюють 70 людей.

Заклад розташований на околиці міста, на виїзді у бік кордону з Польщею. «Новий ресторан зручний для жителів міста й автомобілістів завдяки розташуванню на міжнародному автошляху М07. Для автомобілістів із 5:00 до 23:30 відкриті дві лінії "МакДрайву", де також облаштовані додаткові паркомісця для зручного очікування замовлень. На території ресторану також є велопарковка», – повідомили у пресслужбі.

Інтер'єр нового ресторану McDonald’s у Ковелі. Фото пресслужби McDonald’s

Зазначимо, що ресторан працюватиме з 7:00 до 23:00. Для безперебійної роботи тут встановили генератор.

Додамо, що раніше у Волинській області працював один заклад з мережі McDonald’s. Йдеться про ресторан у Луцьку, який відкрили у вересні 2021 року. Це найбільший в Україні одноповерховий заклад мережі. Його площа становить 650 м².

Заклад у Ковелі став 19-м новим рестораном, який компанія McDonald’s відкрила в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Загалом в Україні працюють 107 закладів McDonald’s. За інформацією пресслужби компанії, McDonald’s у 2023 році сплатив 1,366 млрд податків до бюджету України.