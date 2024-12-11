Університет надасть стипендії студентам двох спеціальностей

Магістранти з України можуть отримати стипендію від американського університету. New Western University, що у Каліфорнії (США), пропонує 20 стипендій студентам, які постраждали від війни. Отримати їх можуть ті з них, що мають винятковий потенціал і амбіції, прагнуть стати лідерами у своїй галузі та впроваджувати інновації. Про це повідомляє «Освіта.ua».

Програма включає повне відшкодування витрат на онлайн-навчання для магістерської програми MBA (12 курсів/48 одиниць) за двома спеціалізаціями: «Управління ризиками» та «Штучний інтелект».

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Завдяки цій програмі студенти отримують фінансову підтримку, а також можливість розвивати лідерські якості та здобувати знання у висококонкурентному середовищі.

Розмір стипендії – до 26400 доларів (по 550 доларів за одиницю, всього їх є 48).

Прийом заявок триватиме до 29 грудня, результати оприлюднять 2 січня 2025 року.