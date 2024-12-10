Наступний хаб у США буде в Нью-Йорку

У Чикаго відкрити перший в США Українських освітній хаб. Це місто від початку повномасштабної війни прийняло другу за чисельністю після Нью-Йорка кількість українських біженців. Новий заклад запрацював недалеко від району Ukrainian Village, де традиційно проживає багато українців. Про це повідомляє Асоціація інноваційної та цифрової освіти, яка разом з МОН зініціювала відкриття освітнього хабу.

Американським партнером хабу є Національна асоціація системи вищої освіти (NASH), яка об’єднує понад 70% всіх американських університетів.

«Навчання за українознавчим компонентом та можливість перезараховувати оцінки з навчальних закладів за кордоном дозволяють дітям зберігати зв’язок з українською культурою та мовою, а також навчатись в українських школах без подвійного навантаження. Важливим аспектом є співпраця з громадськими організаціями, які підтримують українську ідентичність за кордоном», – зазначила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Для хабу розроблять освітні матеріали та навчальний контент, залучать сертифікованих тренерів, нададуть власні 34 освітні платформи для користування учасникам хабу.

«Українських освітній хаб спочатку працював онлайн, а тепер і в очному форматі. Наразі хаб допомагає та навчає як новоприбулих українців, так і тих, хто проживає у Чикаго вже певний час. Успішно реалізуються освітні заходи, а також програми психосоціальної підтримки для дітей і дорослих, які об’єднані концепцією навчання впродовж життя (lifelong learning)», – розповіла виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка мережі українських освітніх хабів Марія Богуслав.

Від початку війни до США виїхало понад півмільйона українців. Загалом у США проживає майже 1 млн українців. У 2025 році планують відкрити український освітній хаб і в інших містах США, де масово проживають українці, зокрема у Нью-Йорку. Загалом у світі вже працюють 70 таких хабів у країнах ЄС, Великий Британії, США, Японії та Україні.