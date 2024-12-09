Програма покриває вартість навчання та проживання студента в Угорщині

Уряд Угорщини оголосив про початок освітньої програми Stipendium Hungaricum Programme, за якою українцям надають навчальні стипендії для здобуття вищої освіти. Їх можна отримати у 2025-2026 навчальному році за бакалаврськими, магістерськими та аспірантськими програмами. Організатори програми оголосили про прийом заявок, який триватиме до 15 січня 2025 року, повідомило МОН.

«Отримання ступеня в угорському університеті дасть вам виняткову можливість здобути конкурентоспроможні знання та унікальний міжнародний досвід у Європі. Ви можете вибирати з постійно зростаючої кількості програм, які викладаються англійською мовою, охоплюючи всі галузі вищої освіти на всіх ступенях, які пропонують найвідоміші угорські університети», – описують можливості програми на сайті Stipendium Hungaricum Programme.

Студенти навчаються в угорських університетах безкоштовно. Окрім того, отримують безкоштовне місце в гуртожитку або 40 тис. форинтів на місяць (приблизно 100 євро) на проживання, а також щомісячну стипендію 43700 форинтів (приблизно 110 євро).

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Як подати заявку

Кандидати на отримання стипендій мають зареєструватися в онлайн-системі Tempus Public Foundation. Після реєстрації та створення особистого кабінету їм надається доступ для подачі заявок і завантаження необхідних документів. З детальною інформацією та інструкцією з онлайн-подачі заявок можна ознайомитися на сайті.

Заявки на отримання стипендії та усі документи, завантажені до онлайн системи Tempus Public Foundation, також обов’язково необхідно надіслати до Міністерства освіти і науки України.