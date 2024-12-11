Платіжний сервіс EasyPay вимкнув функцію «повернення грошей» для абонентів Vodafone та Life через шахрайство з програмою «Зимова єПідтримка». Про це у середу, 11 грудня, повідомив гендиректор сервісу Олексій Авраменко.

За словами Авраменка, деякі українці намагалися провернути схему з грошима, отриманими за програмою «Зимова єПідтримка». Користувачі поповнювали собі мобільний рахунок грошима, які отримали за державною підтримкою, а потім користалися послугою повернення через сервіс EasyPay.

Відзначимо, що за допомогою цієї функції можна було повернути гроші на будь-яку карту Visa або MasterCard. Відтак гроші з програми «Зимова єПідтримка» могли використовуватися не за призначенням.

«Оскільки є «особливо розумні» українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн «Зимової єПідтримки» сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги», – повідомив гендиректор EasyPay.

Детальніше про програму «Зимова єПідтримка»

У неділю, 1 грудня, стартувала програма «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату всім українцям в Україні по тисячі гривень впродовж зимових місяців. На порталі «Дія» розповіли, як подати заявку на отримання одноразової виплати.

Перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші допомоги від держави визначений у постанові Кабінету міністрів. Згідно з цим документом, за гроші допомоги від держави можна піти у боулінг чи кіно, купити будматеріали, марки на пошті, піти до стоматолога, відремонтувати автівку, пообідати в кав’ярні, заплатити за інтернет, зробити фото, купити окуляри чи оплатити номер в готелі тощо.

Від 10 грудня до програми долучилися банки-партнери. У них зможуть отримати виплату українці, які не користуються «Дією».