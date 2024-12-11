Через шахрайство із тисячею Зеленського EasyPay вимкнув функцію повернення грошей
Через шахрайство EasyPay вимкнув функцію «повернення грошей» для всіх абонентів Vodafone та Life
Платіжний сервіс EasyPay вимкнув функцію «повернення грошей» для абонентів Vodafone та Life через шахрайство з програмою «Зимова єПідтримка». Про це у середу, 11 грудня, повідомив гендиректор сервісу Олексій Авраменко.
За словами Авраменка, деякі українці намагалися провернути схему з грошима, отриманими за програмою «Зимова єПідтримка». Користувачі поповнювали собі мобільний рахунок грошима, які отримали за державною підтримкою, а потім користалися послугою повернення через сервіс EasyPay.
Відзначимо, що за допомогою цієї функції можна було повернути гроші на будь-яку карту Visa або MasterCard. Відтак гроші з програми «Зимова єПідтримка» могли використовуватися не за призначенням.
«Оскільки є «особливо розумні» українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн «Зимової єПідтримки» сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги», – повідомив гендиректор EasyPay.
Детальніше про програму «Зимова єПідтримка»
У неділю, 1 грудня, стартувала програма «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату всім українцям в Україні по тисячі гривень впродовж зимових місяців. На порталі «Дія» розповіли, як подати заявку на отримання одноразової виплати.
Перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші допомоги від держави визначений у постанові Кабінету міністрів. Згідно з цим документом, за гроші допомоги від держави можна піти у боулінг чи кіно, купити будматеріали, марки на пошті, піти до стоматолога, відремонтувати автівку, пообідати в кав’ярні, заплатити за інтернет, зробити фото, купити окуляри чи оплатити номер в готелі тощо.
Від 10 грудня до програми долучилися банки-партнери. У них зможуть отримати виплату українці, які не користуються «Дією».