Звернення підтримали 25 тис. 216 українців

Президент України Володимир Зеленський має розглянути електронну петицію про перегляд програми підтримки українців на зимовий період, у межах якої пропонується виплатити кожному по 1000 гривень. Станом на п’ятницю, 29 листопада, петиція набрала необхідні 25 тис. голосів.

Петицію було опубліковано 14 листопада. Її автор, Роман Стан, вважає, що програма має недоліки. Зокрема, він вказує, що вона немає адресності, оскільки підтримка на зимовий період необхідна лише пенсіонерам, малозабезпеченим чи багатодітним сім’ям, а також переселенцям.

«Для домогосподарства із середнім розміром заробітної плати – ці кошти не будуть такими важливими. А ця різниця, яка сформується у наслідок чіткої адресності, дасть можливість збільшити розмір виплат саме для тих, хто їх потребує», – йдеться у тексті петиції.

Автор також пропонує витратити ці гроші на інші урядові програми, наприклад, «єОселя».

«І все ж таки, якщо президент України та Кабінет міністрів України вважають, що в сучасних умовах впровадження програми з роздачі 1000 грн на громадянина важливіше і остаточно вирішили її впровадити, то на основі вищевикладеного прошу направити кошти за цією програмою адресно, виключно особам, які цього дійсно потребують», – додає Стан.

Станом на 11:20 п’ятниці, 29 листопада, звернення підтримали 25 тис. 216 українців.

Тисяча гривень у межах програми «єПідтримка»: що відомо

25 жовтня Володимир Зеленський анонсував нові виплати у межах програми «єПідтримка», у рамках якої кожному українцю виплатять по 1 тис. грн. Менше, ніж через тиждень після цього шахраї створили низку фейкових акаунтів Міністерства соціальної політики, де пропонують швидко отримати виплату.

Для того, щоб отримати виплату від держави, потрібно зробити картку програми «Національний кешбек» та підключитися до програми в офіційному застосунку «Дія».

Більше про виплату тисячі гривень за програмою «єПідтримка» читайте в матеріалі ZAXID.NET.