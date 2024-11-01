Програма виплат ще не стартувала, але шахраї пропонують отримати виплату вже

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нові виплати за програмою «єПідтримка». Ідеться про тисячу гривень для всіх українців. Менше, ніж через тиждень після цього шахраї створили низку фейкових акаунтів Міністерства соціальної політики, де пропонують швидко отримати виплату.

Міністерство соціальної політики попереджає про те, що ці сторінки можуть збирати фінансові дані українців та виманювати гроші.

Що відомо про фейкові сторінки

Посилання на фейкові акаунти Мінсоцполітики, кажуть в міністерстві, поширюються, здебільшого, в Telegram-каналах. У повідомленнях ідеться про те, що за посиланням українці можуть отримати обіцяну виплату за програмою «єПідтримка».

У міністерстві наголошують, що вся достовірна інформація про нові виплати буде розміщена на офіційних ресурсах уряду і закликають не переходити за посиланнями в Telegram-каналах.

Чим небезпечні фейкові посилання

«Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та засобів масової інформації, які можуть поширювати ці дані: НЕ довіряйте таким повідомленням та НЕ переходьте за відповідними посиланнями», – повідомляє пресслужба міністерства.

Посилання поширюють шахрайські ресурси. Перехід за цими посиланнями вимагає персональні дані банківських карток. Із цими даними шахраї можуть отримати доступ до грошей на ваших рахунках.

Як вберегтися від шахраїв

Є кілька основних правил фінансової безпеки, що допоможуть вберегти гроші від крадіжки. Ось основні з них:

не переходьте за посиланнями з невідомих сторінок і каналів, розсилки;

перевіряйте, чи сайт, що пропонує вам перейти за якимось посиланням, є офіційним;

прив’яжіть доступ до ваших рахунків до номеру телефону, що відомий лише вам;

стежте за інформацією в офіційних джерелах.

Офіційні ресурси Міністерства соцполітики наступні:

Коли запрацює нова хвиля програми «єПідтримка»

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що програма запрацює 1 грудня і триватиме до кінця лютого 2025 року. Усю офіційну інформацію уряд оприлюднить впродовж листопада на своїх офіційних ресурсах.

Для того, щоб отримати виплату від держави, потрібно зробити картку програми «Національний кешбек» та підключитися до програми в офіційному застосунку «Дія».

Більше про виплату тисячі гривень за програмою «єПідтримка» читайте в матеріалі ZAXID.NET «Як отримати тисячу гривень нової виплати від держави: інструкція».