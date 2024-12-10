Українці без «Дії» зможуть отримати тисячу гривень допомоги від держави через банки
Банки відкриватимуть спеціальні рахунки, куди нараховуватимуть одноразову виплату
До програми на отримання тисячі гривень «Зимової єПідтримки» долучаються банки, відтак там зможуть отримати виплату українці, які не користуються «Дією». Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Відомо, що українці через «Дію» вже подали понад 6 млн заявок на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка». З минулого тижня допомогу отримують також і клієнти «Укрпошти».
Від 10 грудня до програми долучаються банки-партнери. За словами прем’єра, такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються «Дією», а також на опікунів неповнолітніх дітей.
«Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти», – додав Шмигаль.
Програма «Зимова єПідтримка»: що відомо
У неділю, 1 грудня, стартувала програма «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату всім українцям в Україні по тисячі гривень впродовж зимових місяців. На порталі «Дія» розповіли, як подати заявку на отримання одноразової виплати.
Перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші допомоги від держави визначений у постанові Кабінету міністрів. Згідно з цим документом, за гроші допомоги від держави можна піти у боулінг чи кіно, купити будматеріали, марки на пошті, піти до стоматолога, відремонтувати автівку, пообідати в кав’ярні, заплатити за інтернет, зробити фото, купити окуляри чи оплатити номер в готелі тощо.