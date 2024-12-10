Такий варіант орієнтований на людей старшого віку

До програми на отримання тисячі гривень «Зимової єПідтримки» долучаються банки, відтак там зможуть отримати виплату українці, які не користуються «Дією». Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відомо, що українці через «Дію» вже подали понад 6 млн заявок на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка». З минулого тижня допомогу отримують також і клієнти «Укрпошти».

Від 10 грудня до програми долучаються банки-партнери. За словами прем’єра, такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються «Дією», а також на опікунів неповнолітніх дітей.

«Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти», – додав Шмигаль.

Програма «Зимова єПідтримка»: що відомо

У неділю, 1 грудня, стартувала програма «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату всім українцям в Україні по тисячі гривень впродовж зимових місяців. На порталі «Дія» розповіли, як подати заявку на отримання одноразової виплати.

Перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші допомоги від держави визначений у постанові Кабінету міністрів. Згідно з цим документом, за гроші допомоги від держави можна піти у боулінг чи кіно, купити будматеріали, марки на пошті, піти до стоматолога, відремонтувати автівку, пообідати в кав’ярні, заплатити за інтернет, зробити фото, купити окуляри чи оплатити номер в готелі тощо.