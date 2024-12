Юлію Мусаковську можна буде почути 11 грудня

Вистави, поетичні читання, концерти при свічках та без свічок, німе кіно під органну музику… Зимовий Львові напередодні Різдвяних свят готовий тішити розмаїттям жанрів та видів мистецтва. Головне обрати щось під настрій. Розповідаємо про найцікавіші події.

9 грудня, понеділок

«Енеїда» Франківського драмтеатру

Сцена з вистави (фото Франківського драмтеатру)

«Енеїда» в інсценізації Ростислава Держипільського та Олексія Гнатковського – це модернова інтерпретація шедевра Івана Котляревського:

вистава про Україну сьогодні;

масштабне і динамічне дійство, в якому події розвиваються від безтурботної комедії до пекучого холоду подій сьогодення;

потужний броунівський рух в аскетичному просторі сцени, пластика тексту і тіла, відеомаппінг на монохромному тлі єдиної декорації, що перетворюється то на бурхливе море, то на рай чи пекло…

Театр ім. Марії Заньковецької, 19:00

10 грудня, вівторок

Різдвяний джаз при свічках

фото The Impressions Jazz Quintet

The Impressions Jazz Quintet – український джазовий гурт, заснований у 2020 році українськими джазовими музикантами в Києві.

Цього разу гіти Magic Moments, Let it snow, Santa Claus Is Coming To Town, «Тиха ніч» і ще багато інших, які багато років супроводжують Різдво в усьому світі прозвучать у атмосфері сотень свічок.

Театр ім. Марії Заньковецької, 19:00

11 грудня, середа

Екскурсія виставкою «Руїни»

Львівський муніципальний центр (фото Facebook)

У Львівському муніципальному мистецькому центрі відбудеться екскурсія виставкою «Руїни» Антона Худо та естонської художниці та кураторки Стіни Лєек.

Експозиція складається зі серії ілюстрацій, створених під час резиденції Hudo в центрі TYPA у Тарту, Естонія, у 2023 році, та ілюстрації, створені на резиденції Муніципального мистецького центру у Львові, що встановлює творчий зв’язок між нашими містами-побратимами.

Організатори зазначають, що хоча Антон Hudo відомий своїм стріт-артом, ця виставка досліджує більш особисті художні вирази: «від високодеталізованих ілюстрацій кульковою ручкою до творів, що експериментують з нашаруванням і текстурою, він зберігає впізнаваний візуальний стиль, який простежується в різних формах мистецтва». Зареєструватися на екскурсію потрібно тут.

Львівський муніципальний мистецький центр, 18:30

Книжка «Каміння і цвяхи»: розмова-дійство навколо книжки Юлії Мусаковської

Юлія Мусаковська – українська поетка, письменниця та перекладачка. Авторка шести книжок поезії, лауреатка багатьох літературних премій, постійна учасниця міжнародних фестивалів. Вірші Юлії перекладені понад 30 мовами, окремі збірки вийшли в США, Швеції та Польщі. Також Юлія перекладає сучасну поезію українських авторів-військових англійською мовою.

Розмова піде про поезію, її силу та слабкість, про голоси, якими вона може говорити і способи її промовляння, про книжку віршів на противагу збірці віршів з авторкою поспілкується модераторка Оксана Зьобро. Музичну атмосферу вечора творитимуть спеціальні гості: Роман Чайка та Юрій Рокецький з гурту «Мертвий півень», який нещодавно випустив нові пісні на вірші Юлії.

В рамках події триватиме збір коштів для колишнього менеджера гурту «Мертвий півень», що виконує бойові завдання в Донецькій області у складі роти спеціального призначення 2-го інтернаціонального легіону. Посилання на збір тут.

Копальня кави, 19:00

12 грудня, четвер

Вистава «Час для снігу»

Зимовий Львів готується до Різдва, але раптом у місті зупиняється час, і свято опиняється під загрозою. Хлопчик Максимко зустрічає химерного Лева з площі Ринок, і разом вони вирушають у таємничі підземелля, щоб повернути втрачені ключі від міського годинника.

На своєму шляху хлопчик відкриває цінність часу та силу доброти, яка здатна творити справжні дива.

Авторка – Леся Кічура

Режисерка – Яна Титаренко

Художниця – Олександра Беземська

Композитор – Дмитро Микитин

Актори: Анжела Семчук, Анна Назаревич, Антон Бальков, Валентин Гура, Ірина Остюк, Мар’яна Бовцайло, Наталія Дяченко, Слава Курилко, Софія Мокрик, Тетяна Лубенець, Христина Гаврилюк

Львівський театр ляльок, 12:00, 14:00

Концерт «Музика заліза і бетону»

Це концерт музики молодих харківських композиторів. Музична колаборація Львівського органного залу з Харківським національним університетом мистецтв імені Івана Котляревського в рамках загальнонаціональної стратегії Ukrainian Live почалася в 2022 році.

Залізобетонне місто Харків, що перебуває під постійними обстрілами російських військ, бореться, живе і творить. Разом з виконавцями зі Львова харківські композитори презентують сучасну інструментальну музику, написану під час повномасштабно війни. Музика, яка є відображенням жорстокої, героїчної, трагічної та наповненої надією реальності, представлена у надзвичайно широкому спектрі жанрів та інструментальних складів. У цих творах відображено зв'язок музики з сьогочасним Харковом і Україною в цілому.

Виконавці:

Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії

Іван Остапович – дириґент

Програма:

Володимир Богатирьов – «Відгомони»

Софія Мартова – флейта

Павло Бурдейний – кларнет

Борис Коблик – скрипка

Богдан Гаврилов – віолончель

Єва Куліковська – фортепіано

Єлизавета Волошина - Квінтет

Софія Мартова – флейта

Павло Бурдейний – кларнет

Борис Коблик – скрипка

Богдан

Ілля Левада – «Диптих» для духового квінтету

Галина Цибульник – флейта

Устим Хавунка – гобой

Олександр Нестеров – кларнет

Тарас Стасишин – валторна

Денис Левитський – фагот

Марія Ходаківська – Твір для віолончелі соло та п'яти інструментів

Марія Ходаківська – віолончель соло

Влад Кулик – флейта

Вікторія Ніколаєнко – кларнет

Денис Світко – скрипка

Ольга Кульчицька – віолончель

Андрій Ярема – фортепіано

Єлизавета Волошина – Архітектурні портрети для оркестру

Алєвтіна Руденко – Частини з сюїти «Грануаль» для симфонічного оркестру

13 грудня, п’ятниця

Концерт Mozart

Портрет Вольфганга Амадея Моцарта Барбари Крафт

Вечір з Академічним симфонічним оркестром Львівської філармонії обʼєднає три найвеличніші симфонії Вольфганга Амадея Моцарта.

Три місяці – саме стільки знадобилось Вольфгангу Амадею Моцарту для створення його трьох останніх та виняткових симфоній: №39, 40 та 41. Кожна з них є перевіреним століттями шедевром та, як і уся біографія Моцарта, є оповитою таємницями й загадками: Чому усі три свої найбільші симфонії Моцарт написав впродовж одного літа? Він коли-небудь чув виконання цих творів? Чи передбачав у них власну трагедію?

Десятиліттями найзавзятіші дослідники відшукують відповіді на ці питання, допоки у концертних залах істини з партитур видобувають музиканти оркестрів.

Виконавці:

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії

Теодор Кухар, диригент

Вольфганг Амадей Моцарт:

Симфонія № 39 мі-бемоль мажор, K. 543

Симфонія № 40 соль мінор, K. 550

Симфонія № 41«Юпітер» до мажор, K. 551

Львівська філармонія, 19:00

14 грудня, субота

Мелодії Різдва при свічках

Bigshow Orchestra (фото Instagram)

Це один концерт при свічках. Популярний нині формат поєднує романтичну атмосферу та практичність в умовах вимкнення світла. Цього разу струнний склад Bigshow Orchestra у Дзеркальній залі виконає різдвяні гіти від безсмертного українського «Щедрика» до улюблених Let it Snow, Jingle Bell Rock, Last Christma» та All I Want for Christmas Is You. А також саундтреки з фільмів, які стали невід'ємною частиною зимових свят: «Сам удома», «Різдвяна історія», «Гаррі Поттер», «Різдво на двох », «Холодне серце» та інших.

Гарна нагода порівняти різне виконання.

Львівський театр опери та балету, 20:00

15 грудня, неділя

Німе кіно у супроводі органних імпровізацій

Флоріан Райтнер (фото Львівського органного залу)

Вечір органних імпровізацій від австрійського органіста та композитора Флоріана Райтнера під німу кінохроніку початку ХХ століття – унікальна подія у Львівському органному залі.

Флоріан Райтнер – органіст та композитор з Австрії. Відомий своїми органними імпровізаціями, а також кіномузикою та аранжуваннями для театру. Як піаніст та органіст Райтнер супроводжує німі кінофільми у кінотеатрі Metro у Відні, а також він є постійним гостем міжнародних кінофестивалів. Він написав музику до відомих німих фільмів, таких як Der letzte Mann (D1924), Der Zinker (D1931) та Angst (D1928), а також провідних музичних театрів. Його молодіжна опера Die Launen der Oper була поставлена у Віденському оперному театрі Theater an der Wien. Для UFA Filmnächte створив нову музику для фільмів Ф. В. Мурнау, зокрема Tabu (D1930), Der Berg des Schicksals (D1923) та Kohlhiesels Töchter (D1930). Його оркестрові композиції для фільмів, зокрема Maya the Bee and Her Adventures (D1926), The Evil Spirit Lumpaci Vagabundus (D1922), The Kilometer Eater (Ö1925) та The Zinker (D1931), були видані на DVD та BluRay за замовленням ZDF.

На концерті у Львівському органному залі Флоріан Райтнер виконає власні імпровізації до трьох кінострічок початку ХХ століття – кінохроніки з України та Австрії. Одна із них про незламне місто Харків.

Фільми:

«Українська столиця» (Україна, 1929 рік)

«Імператор у фільмі» (Австрія, 1910-1916 рр)

«Відень» (Австрія, 1908 рік)

Львівський органний зал, 19:00