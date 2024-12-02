У грудні стартує чимало цікавих проєктів у найрізноманітніших жанрах. Ми обрали п’ять із них, які радимо не пропустити.

«Земля потерпає»

Earth Abides, MGM+, прем’єра 1 грудня

Події серіалу розгортаються у світі, який повністю занурився в темряву, настав хаос, міста спорожніли, а ті, кому вдалося вижити після страшної пандемії, ховаються у лісах. Геолог Іш, що присвятив себе дослідженню надр планети, вийшов зі своєї підземної лабораторії після анабіозу. Тепер він змушений шукати тих, хто вижив, щоб знову навчитися бути частиною людства.

Сюжет серіалу заснований на однойменному романі 1949 року американського письменника Джорджа Р. Стюарта. У головних ролях – Александер Людвіг та Джессіка Френсіс Дьюкс.

«Зоряні війни: Кістяк команди»

Star Wars: Skeleton Crew, Disney+, прем’єра 2 грудня

Черговий серіал по всесвіту культових «Зоряних війн». Його герої – четверо підлітків, які намагається знайти дорогу додому. Вони загубилися в галактиці, проте перед тим зробили неочікуване відкриття на своїй рідній планеті.

У серіалі, розрахованому насамперед на підлітків, знявся Джуд Лоу. Він, звісно, може прикрасити все, що завгодно.

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«Липучка»

The Sticky, : Prime Video, прем’єра 6 грудня

Канадська фермерка Рут Лендрі займається виробництвом кленового сиропу. Проте її бізнес не повністю чесний, тож державні органи можуть його прикрити. Рут вирішує пограбувати склад у Квебеку, щоб заволодіти великими запасами кленового сиропу.

Головну роль зіграла американська акторка Марго Мартіндейл («Добра боротьба», «Розлучення Міллерів», «Добра дружина»)

«Граф Монте-Крісто»

The Count of Monte Cristo, RAI та France Televisions, прем’єра 11 грудня

Ця книга Александра Дюма є романом, що пережив надзвичайно багато екранізацій. Лише у році, що минає, це друга спробу переповісти ще раз знамениту книгу.

Несправедливо звинувачений у державній зраді молодий моряк Едмон Дантес стає в’язнем у замку Іф. Після багатьох років ув’язнення він дивом отримує шанс здобути волю та помститися ворогам.

Однойменний повнометражний фільм, який тривалий час пробув в українському прокаті, став найдорожчим французьким фільмом року. Там головну ролі зірав П’єр Ніне, у серіалі вона дісталася англійському актору Сему Клафліну («Гострі картузи»). Абата Фіоріо зіграв Джеремі Айронс («Лоліта», «Театр»). Режисером цього амбітного проєкту став дворазовий володар «Золотої пальмової гілки» Білле Август.

«Декстер: Первородний гріх»

Dexter: Original Sin, Paramount+ та Showtime, прем’єра 15 грудня, на головному фото

А це, мабуть, найочікуваніший серіал не лише грудня. Події розгортаються у Маямі 1991 року. Декстер під керівництвом свого названого батька Гаррі Моргана (Крістіан Слейтер) вчиться контролювати свої темні бажання й відточує майстерність вбивці. Дія відбувається в Маямі, де Декстер стикається з першими випробуваннями й формується як особистість.

Серіал покаже процес створення «Кодексу», а саме набору правил, за якими Декстер обирає своїх жертв серед злочинців, уникаючи викриття поліцією. Внутрішній монолог персонажа, як і раніше, озвучує Майкл Голл. Молодого Декстера Моргана зіграє Патрік Гібсон. До акторського складу також приєдналися Моллі Браун, Крістіна Міліан та Патрік Демпсі. Особливою гостею проєкту стане Сара Мішель Геллар («Баффі — переможниця вампірів»).

Майкл Леманн («Смертельний потяг») є режисером та виконавчим продюсером проєкту.