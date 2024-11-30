Вінстон Черчилль народився 30 листопада 1874 року. Тож сьогодні йому було б 150 років. З цієї нагоди розповімо про п’ять екранних втілень знаменитого політика, чия рішучисть відіграла велику роль у ІІ Світовій війні.

«Молодий Вінстон»

Young Winston, 1972, режисер Річарда Атенборо, у ролі Черчилля Саймон Ворд

Фільм заснований на автобіографії Черчилля 1930 року. Через це тут не показаний той прем'єр-міністр, якого знають усі. Тут показаний молодий чоловік, який намагається зробити собі ім'я за будь-яку ціну. Саймон Ворд чудово впорався з роллю Черчилля, і хоча він, можливо, не показує найвідоміший його образ. Тут цікава саме історія становлення видатної людини.

«Насувається буря»

The Gathering Storm, 2002, режисер Річард Лонкрейн. у ролі Черчилля Альберт Фінні

Один із небагатьох фільмів, де Вінстон Черчилль показаний не лише як блискучий політик, а й як сім'янин. Багато часу тут приділяється вельми напруженим відносинам Черчілля і його старшого сина, Рендольфа (Том Гіддлстон). Фінні отримав премію BAFTA та «Еммі» за найкращу чоловічу роль у 2003 році.

«Безславні виродки»

Inglourious Basterds, 2009, режисер Квентін Тарантіно, у ролі Черчилля Род Тейлор

Остання роль кар'єрі Рода Тейлора. Цей фільм Квентіна Тарантіно був представлений аж у восьми номінаціях на «Оскар».

Род Тейлор тут з'являється епізодично. Проте ми бачимо саме той образ знаменитого політика, який ви всі знаємо.

А загалом події фільму відбуваються під час Другої світової війни в окупованій нацистами Франції та показує альтернативний розвиток підпільної боротьби. Група американських диверсантів, прозваних ворогами «Виродками», готує вбивство нацистських лідерів. Для цього їм потрібно проникнути на показ фільму в невеликому кінотеатрі Парижа, не викликавши підозр.

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«Король говорить»

The King's Speech, 2010, режисер Том Гупер, у ролі Черчилля Тімоті Сполл

«Король говорить» насамперед розповідає про короля Георга VI. Проте Черчилль також відіграв у подіях, зображених у фільмі не останню роль.

Зовні Тімоті Сполл не схожий на знаменитого прем'єра. Однак Сполл у фільмі втілив досить класичну версію Черчилля: під час усіх його появ він курить сигари, нерозбірливо говорить та поводить себе досить зухвало.

А сам фільм розповідає про те, як королеві вдалося позбутись прикрого запинання та проголосити найкращу промову у своєму житті.

«Темні часи»

The Darkest Hour, 2017, режисер Джо Райт, у ролі Черчилля Гері Олдмен, на головному фото

Мабуть, найвідоміший фільм про британського прем’єр-міністра. Картина розповідає про призначення Вінстона Черчилля прем’єр-міністром Великобританії у 1940-му році та про декілька днів, в які йому довелося ухвалити рішення, що здавалися божевільними.

Події «Темних часів» відбуваються на початку ІІ Світової війни. Уряди європейських країн, приголомшені неочікуваною агресією, вони не в змозі чинити гідний спротив. Багатьом вбачається очевидним, що наступною захопленою країною стане Великобританія. 10 травня 1940 року король Георг VI призначає прем’єр-міністром Вінстона Черчилля. Це призначення змінило не лише стан справ у королівстві, а й хід історії.

Ґері Олдмен провів у кріслі гримерів близько 200 годин. Він справді має надзвичайно портретну схожість зі своїм героєм (лише у цьому фільмі, звичайно. Адже призначення Олдмена на цю роль було найбільшим режисерським ризиком Райта, а у підсумку стало його найбільшим виграшем). Британський актор не боїться показувати культового політика смішним, неприємним диваком. Що аж ніяк не зменшує масштабів його особистості.