Кіліан Мбаппе увійшов у топ-10 головних бомбардирів ЛЧ

Напередодні мадридський «Реал» у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів на виїзді здолав італійську «Аталанту» (3:2). Одним з героїв поєдинку став французький форвард «вершкових» Кіліан Мбаппе, який вже на 10-й хвилині вивів іспанців вперед. На жаль, дограти бодай перший тайм нападник не зміг, травмувавшись на 36-й хвилині.

Попри це, гол француза у ворота Аталанти став для нього історичним 50-м у Лізі чемпіонів, повідомляє Opta Jose. Мбаппе забив його у віці 25 років і 356 днів. Для досягнення цього результату йому знадобилося лише 79 матчів у турнірі. Таким чином він став другим наймолодшим гравцем, який оформив таку кількість голів після Ліонеля Мессі. Аргентинець встановив рекорд у 2012 році (24 роки й 284 дні).

Як наслідок, Мбаппе став дев'ятим гравцем в історії Ліги чемпіонів, що досягнув позначки у 50 забитих м'ячів.

Топ-10 гравців Ліги чемпіонів, які оформили 50 голів і більше:

1. Кріштіану Роналду – 140 голів («Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, «Ювентус»)

2.Ліонель Мессі – 129 («Барселона», ПСЖ)

3. Роберт Левандовські – 101 («Борусія» Дортмунд, «Баварія», «Барселона»)

4. Карім Бензема – 90 («Ліон», «Реал» Мадрид)

5. Рауль – 71 («Реал» Мадрид, «Шальке»)

6. Руд ван Ністелрой – 56 (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид)

7. Томас Мюллер – 55 («Баварія»)

8. Кіліан Мбаппе – 50 («Монако», ПСЖ, «Реал» Мадрид)

9. Тьєррі Анрі – 50 («Монако», «Арсенал», «Барселона»)

10. Альфредо Ді Стефано – 49 («Реал» Мадрид)

Нагадаємо, після 6-ти турів «Реал» у турнірній таблиці Ліги чемпіонів йде на 18-й сходинці, набравши 9 очок.