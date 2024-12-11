Вперше Мундіаль відбуватиметься на двох різних континентах

У середу, 11 грудня, відбувся Конгрес ФІФА, на якому було офіційно оголошено місця проведення чемпіонаті світу 2030-го та 2034-го років.

У 2030 році Мундіаль прийматимуть одразу три країни – Іспанія, Мексика та Марокко з залученням Аргентини, Уругваю та Парагваю. Вперше в історії чемпіонат світу відбуватиметься на двох різних континентах – Європі та Африці. На честь 100-річчя змагань, перший поєдинок ЧС-2030 відбудуться в Уругваї, який приймав Мундіаль у 1930-му, а другий та третій – в Аргентині та Парагваї.

Господаркою ЧС-2034 стане Саудівська Аравія, яка була єдиною країною, що вчасно подала заявку на проведення турніру. Мундіаль у 2034-му можуть провести у січні через прийнятні погодні умови та масштабні релігійні події.

До слова, Саудівська Аравія стане другою країною Близького Сходу, яка прийме турнір після Катару в 2022 році. Також турнір у 2034-му стане першим в історії, в якому братимуть участь 48 команд в одній країні. Матчі відбуватимуться на 15 стадіонах у 5 приймаючих містах Саудівської Аравії: Ер-Ріяді, Джидді, Хобарі, Абхі та Неомі. Очікується, що стадіон імені короля Салмана в Ер-Ріяді, який вміщує 92 000 глядачів, стане місцем проведення матчів відкриття та фіналу після будівництва.