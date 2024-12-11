Кім Йон Хен намагався вбити себе у тюремній ванній кімнаті

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен, причетний до запровадження у країні тимчасового воєнного стану та підозрюваний у державній зраді, намагався вчинити самогубство у в’язниці Сеула, де він перебуває під арештом. Про це повідомив офіційний представник служби виконання покарань Шин Йон Хе у середу, 11 грудня, передає CNN.

За даними представника тюрми, Кім Йон Хен намагався вбити себе у ніч на 11 грудня. Працівники виправної установи зупинили його, наразі Кім перебуває у стабільному стані.

Зазначається, що спробу самогубства Кім Йон Хен скоїв після обшуків в офісі президента Юн Сок Йоля, який нещодавно запровадив воєнний стан у країні. Раніше президенту заборонили виїжджати з країни.

Як саме ексміністр намагався вбити себе, не уточнюється. Втім, представник виправної установи повідомив, що інцидент стався у ванній кімнаті.

Зазначимо, Кім став першим чиновником, якого затримали та заарештували у справі щодо запровадження воєнного стану у Південній Кореї.

Воєнний стан у Північній Кореї – перебіг подій

У ніч з 3 на 4 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запровадив у країні надзвичайний воєнний стан через те, що Демократична партія, яка має більшість у південнокорейському парламенті, відхилила урядову пропозицію щодо бюджету, а також оголосила імпічмент державному аудитору та головному прокурору країни. Після введення воєнного стану у Південній Кореї оголосили заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести.

Втім, частині депутатів вдалося прорватися до будівлі парламенту та скасувати президентське рішення про введення воєнного стану – державний лад Південної Кореї передбачає, що укази президента можуть скасувати у парламенті. Воєнний стан тривав близько шести годин, а після його завершення Демократична партія подала законопроєкт про імпічмент Юн Сок Йоля.

4 грудня президент Південної Кореї перепросив за введення воєнного стану. Так само попросив вибачення і міністр оборони Кім Йон Хен, який подав у відставку. 7 грудня його затримали та помістили під варту.

Того ж дня депутати південнокорейського парламенту вперше голосували за процедуру імпічменту президента – втім, через неявку депутатів правлячої партії не вдалося набрати достатньо голосів. Крім того, правоохоронці почали розслідування проти нього та низки чиновників, причетних до запровадження воєнного стану, повідомивши Юн Сок Йолю та Кім Йон Хену про підозри у державній зраді.