Південнокорейські протестувальники виступають проти політики Юн Сок Йоля 4 грудня

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який нещодавно запровадив воєнний стан в країні для впливу на парламент, отримав підозру у державній зраді. Про це повідомило у неділю, 8 грудня, південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на прокуратуру.

Прокурори розслідують звинувачення проти президента у державній зраді, а також зловживання ним владою.

«Було подано численні скарги, і відповідно до процесу ведеться розслідування», – заявив очільник спецштабу з розслідування запровадження шестигодинного воєнного стану з боку президента Пас Се Хюн.

Крім того, підозру в держзраді повідомили колишньому міністру оборони Кім Йон Хону, який раніше перепросив за пропозицію ввести воєнний стан та пішов у відставку. Кім Йон Хона вже затримали та помістили під варту.

Нагадаємо, 7 грудня парламент Південної Кореї провалив голосування про імпічмент Юн Сок Йоля – депутатам не вистачило п’ятьох голосів для ухвалення рішення. Причиною провалу голосування стала масова неявка депутатів провладної партії «Сила Народу» – лише три парламентарі від партії взяли участь у голосуванні. Втім, опозиційна Демократична партія Кореї заявила, що повторно висуне на голосування проєкт імпічменту Юн Сок Йоля 11 грудня.

Що передувало цим подіям

У ніч з 3 на 4 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запровадив своїм указом у країні надзвичайний воєнний стан через те, що Демократична партія, яка має більшість у південнокорейському парламенті, відхилила урядову пропозицію щодо бюджету, а також оголосила імпічмент державному аудитору та головному прокурору країни. Після введення воєнного стану у країні оголосили заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести.

Втім, частині депутатів вдалося прорватися до будівлі парламенту попри оточення військових та скасувати рішення про введення воєнного стану – державний лад Південної Кореї передбачає, що укази президента можуть скасувати у парламенті. Воєнний стан тривав близько шести годин, а після його завершення Демократична партія подала законопроєкт про імпічмент Юн Сок Йоля.

4 грудня президент Південної Кореї перепросив за введення воєнного стану. Так само попросив вибачення і міністр оборони, який подав у відставку. Вже 7 грудня депутати південнокорейського парламенту вперше голосували за процедуру імпічменту президента – втім, через неявку депутатів правлячої партії не вдалося набрати достатньо голосів.