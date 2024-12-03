Юн Сок Йоль звинуватив опозицію у контролюванні парламенту

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол час брифінгу у вівторок, 3 грудня, звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й оголосив про ведення в країні надзвичайного воєнного стану. Про це повідомляє американське інформаційне агенство Associated Press.

Юн Сок Йоль вважає, що опозиція має прихильність до Північної Кореї, й своєю антидержавною діяльністю паралізує роботу уряду. Президент наголосив, що ведення надзвичайного воєнного стану є критично важливим для захисту конституційного ладу.

«Я оголошую воєнний стан, щоб захистити Республіку Корея від загроз північнокорейських комуністичних сил, негайно викорінити безсовісні пропхеньянські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок», – повідомив він.

Associated Press додає, що президент Південної Кореї намагається реалізувати свою політичну програму, попри протидію опозиційного парламенту. Консервативна правляча партія перебуває у конфлікті з ліберальною Демократичною партією щодо затвердження бюджету на 2025 рік. Зокрема, Юн Сок Йоль повідомив про недоцільне скорочення парламентом бюджету на боротьбу з наркозлочинністю та підтримання громадської безпеки.

Доповнено о 17:35. Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap зазначає, що після введення воєнного стану у країні оголосили заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести. Також призупинено діяльність парламенту. Влада взяла під контроль усі засоби масової інформації, обмеживши публікацію матеріалів, що можуть загрожувати національній безпеці. Лікарям, які перебувають у відпустці, наказали негайно повернутися до роботи протягом 48 годин.

Тим часом вхід до парламенту заблокували, а на вулиці Сеула виїхала військова техніка.

Доповнено о 18:20. Об 18:02 KBS повідомив, що парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію про скасування воєнного стану.

До слова, радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин у червні повідомляв, що країна не стане обмежувати себе у наданні допомоги Україні, у тому числі й військової, якщо Росія почне надавати КНДР високоточне озброєння.

29 листопада стало відомо, що Україна отримала від Південної Кореї першу фінансову допомогу у розмірі 100 млн доларів.