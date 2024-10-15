Північнокорейські військові підірвали дороги, що з'єднують країну з Південною Кореєю

У вівторок, 15 жовтня, Північна Корея підірвала частини своїх доріг, що з’єднували її з Південною Кореєю. Про це повідомила південнокорейська інформаційна агенція Yonhap.

Зазначається, що минулого тижня Північна Корея оголосила, що планує повністю відділитися від території Південної Кореї. Там також запевнили, що сповістили США про свої плани, щоб «запобігти будь-яким неправильним оцінкам і випадковим конфліктам».

Між Північною та Південною Кореєю пролягають автомобільні та залізничні дроги, що сполучають міста Пхаджу (Південна Корея) з Кесоном (Північна Корея). Раніше КНДР замінувала дороги Кьонгі і Донхе, а також на своєму боці демілітаризованої зони розгорнула війська. Крім того, там прибрали вуличне освітлення та почали встановлювати протитанкові загородження.

«Близько полудня Північна Корея підірвала частини доріг Кьонгуй і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії», – повідомили у об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що посилить спостереження за північнокорейськими військовими. Крім того, Південна Корея перевела своїх військових у режим підвищеної готовності.

Нагадаємо, 12 жовтня предстваник української розвідки повідомив, що кілька тисяч військовослужбовців з КНДР зараз проходять підготовку в Росії. Потім їх можуть перекинути в Україну. Це може статися до кінця 2024 року.