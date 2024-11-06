У васильківський ліцей влучила російська ракета 27 лютого 2022 року

Південна Корея профінансує відновлення зруйнованого Росією закладу профтехосвіти у Василькові на Київщині. На початку повномасштабного вторгнення у професійний ліцей влучила ворожа ракета, відтоді учні навчаються дистанційно. На відбудову навчального закладу виділять 14,9 млн доларів. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Відповідний меморандум підписали директор Корейського агентства з міжнародного співробітництва в Україні Текин Лі, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

«Маємо ще одного міжнародного партнера, який допомагає відновити доступ дітей до очного навчального процесу. Ми продовжуємо шукати та залучати кошти на відбудову зруйнованих Росією закладів освіти. Через цинічні атаки ворога маємо понад 350 зруйнованих закладів освіти. Проте бачимо, як світ об’єднується навколо України, щоб допомогти у відновленні справедливості», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Як інформує МОН, за іноземні кошти ліцей не лише відбудують, але й оновлять приміщення. Заплановано, що нова будівля професійного ліцею буде:

просторою : новий навчальний корпус матиме площу 7,9 тис. м²;

: новий навчальний корпус матиме площу 7,9 тис. м²; сучасною : у ліцеї створять модернізовані навчальні й виробничі приміщення, а також бібліотеку, актову залу, спортзал;

: у ліцеї створять модернізовані навчальні й виробничі приміщення, а також бібліотеку, актову залу, спортзал; оснащеною сучасним обладнанням для відпрацювання практичних навичок;

сучасним обладнанням для відпрацювання практичних навичок; безпечною: матиме надійне укриття.

У відбудованому ліцеї загалом зможуть навчатися 1200 учнів, 400 з них — за програмами перепідготовки для дорослих. У васильківському ліцеї готують фахівців за спеціальностями: будівництво, електротехнічне виробництво, автомобільний транспорт.

За інформацією голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка, внаслідок воєнних дій на Київщині пошкоджено та зруйновано 245 освітніх закладів. З них 209 вже відновили, зокрема, завдяки допомозі міжнародних партнерів.