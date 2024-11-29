Денис Шмигаль повідомив про першу фінансову допомогу від Південної Кореї

Україна отримала від Південної Кореї першу фінансову допомогу у розмірі 100 млн доларів. Про це у п’ятницю, 29 листопада, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля гроші, які надала Південна Корея, спрямують на підтримку соціальної сфери.

«Цього року між нашими урядами була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів. Вдячний Республіці Корея за підтримку України в умовах повномасштабної війни», – написав Денис Шмигаль.

Додамо, що 27 листопада міністр оборони України Рустем Умєров відвідав столицю Південної Кореї Сеул, де зустрівся з президентом країни Юн Сок Йолем, міністром оборони Кім Йон Хьоном та директором з національної безпеки Шін Вон Сіком. За словами Рустема Умєрова, він повідомив про факти участі північнокорейських військових у російській війні проти України. За результатами зустрічі Рустем Умєров висловив сподівання, що «наші аргументи про необхідність збільшити співпрацю між Україною та Республікою Корея призведуть до відчутного зміцнення безпеки для наших народів та регіонів».

Нагадаємо, Південна Корея зобов’язалась виділити 6 млн доларів на підтримку ініціативи з експорту українського зерна «Зерно з України». Ця програма має забезпечити українським зерном країни, де є продовольча криза.