Проєкт про імпічмент президента Південної Кореї повторно винесуть на голосування 11 грудня

Південнокорейський парламент провалив голосування щодо імпічменту президента країни Юн Сок Йоля, який 3 грудня запровадив воєнний стан для «захисту конституційного ладу», що тривав шість годин. Імпічмент президента не схвалили через неявку депутатів правлячої партії, повідомило у суботу, 7 грудня, південнокорейське агентство Yonhap.

За даними агентства, тільки три депутати з правлячої партії «Сила Народу» взяли участь у голосуванні про імпічмент Юн Сок Йоля. Решта почала покидати залу пленарного засідання перед винесенням рішення на голосування.

Так, за імпічмент президента Південної Кореї проголосували 195 з 300 депутатів парламенту. Зазначається, що для ухвалення документа про імпічмент Юн Сок Йоля не вистачило п’ятьох голосів – необхідно було набрати 200.

В опозиційній Демократичній партії Кореї перед голосуванням заявили, що в разі відхилення законопроєкту, його знову висунуть на голосування 11 грудня, під час позачергових Національних зборів.

Зазначимо, Юн Сок Йоль – представник правоконсервативної партії «Сила народу», який обіймає посаду президента з 2022 року. Рішуче виступає за союзницькі відносини з США та проти примирення з КНДР, яка долучилася до війни проти України, втім досі не підтримав передачу озброєння для Сил оборони. Його рейтинги залишаються дуже низькими через його невдалу внутрішню політику та звинувачення у корупції.

Що передувало голосуванню про імпічмент Юн Сок Йоля

У ніч з 3 на 4 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше з 1980-х років своїм указом запровадив у країні надзвичайний воєнний стан, аргументувавши його «захистом конституційного ладу». Рішення президент ухвалив через те, що Демократична партія, яка має більшість у південнокорейському парламенті, відхилила урядову пропозицію щодо бюджету, а також оголосила імпічмент державному аудитору та головному прокурору країни.

За даними ЗМІ, після введення воєнного стану у країні оголосили заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести. Також призупинено діяльність парламенту. Влада взяла під контроль усі засоби масової інформації, обмеживши публікацію матеріалів, що можуть загрожувати національній безпеці. Лікарям, які перебувають у відпустці, наказали негайно повернутися до роботи протягом 48 годин.

Втім, частина депутатів змогла дістатися до парламенту попри оточення військових та скасувати рішення про введення воєнного стану – державний лад Південної Кореї передбачає, що укази президента можуть скасувати у парламенті. Воєнний стан тривав близько шести годин, а після його завершення Демократична партія подала законопроєкт про імпічмент Юн Сок Йоля.

Наступного дня президент Південної Кореї перепросив за введення воєнного стану. Також через це рішення у громадян попросив вибачення міністр оборони країни, який заявив, що сам порадив президенту запровадити воєнний стан, а також подав у відставку.