Введений президентом Південної Кореї 3 грудня воєнний стан тривав шість годин

Президенту Південної Кореї Юну Сок Йолю заборонили виїжджати з країни через розслідування щодо державної зради та інших звинувачень, пов’язаних із нещодавнім введенням ним воєнного стану. Про це повідомили газета The Guardian та радіостанція Deutsche Welle в понеділок, 9 грудня.

Міністерство юстиції Південної Кореї застосувало цю заборону щодо 63-річного президента після запиту правоохоронців. Раніше повідомлялось, що, окрім заборони на виїзд за кордон, поліція також може затримати Юна Сок Йоля.Чинний президент зазвичай має імунітет від судового переслідування під час перебування на посаді, але звинувачення у повстанні чи державній зраді є винятками. Попри це багато спостерігачів сумніваються, що правоохоронці зможуть примусово затримати президента або обшукати його офіс через потенційні зіткнення з президентською службою безпеки.

У чому підозрюють Юна Сок Йоля

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив воєнний стан. Він заявив, що опозиція нібито має прихильність до Північної Кореї, й своєю антидержавною діяльністю паралізує роботу уряду. Зокрема консервативна керівна партія конфліктувала з ліберальною Демократичною партією щодо затвердження бюджету на 2025 рік.

Військові після цього заявили, що діяльність парламенту і політичних партій буде заборонена і здійснили спробу увійти до будівлі парламенту. На вулиці Сеула також виїхала військова техніка.

Невдовзі Кабінет міністрів Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану, після чого військові залишили будівлю парламенту. У засіданні Кабміну брав участь і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

Пізніше президент перепросив за свої дії, але не подав у відставку. Опозиційні сили звинувачують правоконсервативну партію «Сила народу» у відмові оголосити імпічмент Юну Сок Йолю. Опозиція пообіцяла подати нове клопотання про імпічмент президента упродовж цього тижня.

8 грудня прокурори повідомили про підозру у держзраді та зловживанні владою президенту Південної Кореї. Крім того, поліція заарештувала колишнього міністра оборони Кім Йон Хона за його ймовірну участь у спробі запровадити воєнний стан. Посадовець раніше подав у відставку.