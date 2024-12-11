Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення

На Черкащині співробітники Служби безпеки та Нацполіції викрили групу злочинців, які організували дві нарколабораторії з виробництва психотропів для продажу. Про це у середу, 11 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, злочинці облаштували нарколабораторії у себе вдома. Щомісяця вони виготовляли амфетамін, мефедрон та A-PVP на майже 5 млн грн. Готову продукцію затримані продавали через мережу наркодилерів в Одесі та Чернівцях, а також у Київській та Черкаській областях.

«Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували особисті зв’язки у кримінальних колах. Фігуранти планували розширити нелегальний бізнес по всій території України», – йдеться у повідомленні.

Чотирьох учасників угруповання правоохоронці затримали, коли вони готували нову партію психотропів до продажу. Відомо, що до організації наркобізнесу причетна 36-річна юристка центру надання безоплатної правової допомоги.

Слідчі провели 22 обшуки та вилучили у затриманих 5 кг психотропної речовини A-PVP, обладнання для виробництва та фасування психотропів та майже 160 літрів прекурсорів. А також інші докази злочинної діяльності.

Правоохоронці вилучили 5 кг психотропної речовини A-PVP

П’ятьом учасникам незаконного бізнесу оголосили про підозри у виробництві та збуті психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до наркобізнесу.