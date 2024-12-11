Найбільше студенти коледжів хочуть стати медсестрами чи медбратами

Цього року студентами коледжів стали понад 175 тисяч абітурієнтів. Найбільше заяв подали випускники 9 класу (понад 164 тис.). Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки за підсумками цьогорічної вступної кампанії. Також там назвали найпопулярніші коледжі та спеціальності.

Найбільше заяв у коледжі подали на такі спеціальності:

медсестринство,

підприємництво та торгівля,

право,

фінанси, банківська справа, страхування,

облік і оподаткування.

Як додали у МОН, у 2024 році зросла кількість вступників до коледжів на основі повної загальної середньої освіти: якщо у 2023 році випускники 11 класу подали 65 тис. заяв, то цього року – майже 134 тисячі.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Водночас МОН назвало найпопулярніші коледжі України: