Допомогти підліткам обрати відповідну професію можуть спеціальні курси

Сучасні підлітки можуть обрати будь-яку професію для себе, але часто вони продовжують сімейну традицію або зголошуються на «модні» професії, які не завжди підходять саме їм.

Насправді правильно підібраний фах визначає вектор всього життя і сприяє швидкій кар’єрі та успіхові. На Новий рік кожен загадує бажання про здійснення мрій і світле майбутнє. Тож саме час подумати про вибір професії. Як зробити його усвідомлено, де шукати підтримку та цінні професійні поради, розповідає 24 Канал.

Як правильно обрати майбутню професію

Щоб даремно не марнувати роки в університеті чи коледжі, а потім працювати не за фахом, треба відразу відповідально обрати майбутню професію. І тут важливо орієнтуватися на власні обдарування, бажання, хист і навички, а не мрії батьків. Важливо також враховувати поточні потреби ринку праці.

Якщо ж старшокласники досі не визначилися зі своїми бажаннями, їм треба допомогти. Однак довірити профорієнтацію варто професіоналам: вони знають, як ефективно допомогти підліткам усвідомити власні бажання, знайти своє місце у житті, не нав’язуючи упереджень.

Такий курс вже напрацювали фахівці Optima Academy. Найкращі поради підготували у курсі «Профорієнтація для підлітків» та програмі «Твоя кар’єрна траєкторія».

Чому профорієнтація так потрібна підліткам

«Профорієнтація для підлітків» – курс, який напрацювали провідні викладачі. Він передбачає інтенсивний формат, сучасні теми, інформативний виклад матеріалу та багато практичних вправ. Вони допоможуть школярам зробити свідомий вибір професійного майбутнього.

Курс ознайомлює дітей та їхніх батьків з різними сучасними професіями не лише теоретично, але й на практиці. Виконуючи завдання, школярі зрозуміють, які перші кроки їх очікують на шляху до конкретної професії, отримають необхідні знання та навички для знайомства з різними сферами, розкриють свої таланти. А ще – отримають підказки, як і де шукати нові можливості.

Що пропонує «Твоя кар’єрна траєкторія» від «Оптіми»

«Твоя кар’єрна траєкторія» пропонує підліткам ще більше переваг для правильного вибору професії. Зокрема:

деталізовану тестову методику : підлітку продемонструють тип його мислення та інтелекту, напрями можливої професії та видів діяльності;

менторство та розвиток soft skills : школярі отримають індивідуальний підхід до розвитку універсальних навичок та особистої побудови навчальної траєкторії;

експертні матеріали : відеокурси, фільми та книжки з професіями та спеціальностями допоможуть зрозуміти переваги різних професій та обрати найвідповіднішу;

віртуальні екскурсії у провідні виші та компанії: вони допоможуть знайти правильне рішення для вибору своєї професії.

Дізнатися про всі переваги та можливості своєї навчальної стежки вже сьогодні можна за посиланням.