Абітурієнтам варто обирати не популярні професії, а ті, на які є попит на ринку

31 жовтня офіційно завершилася вступна кампанія 2024 року. Освітній сайт Education.ua підсумував результати вступу та з’ясував, які перспективи у працевлаштуванні мають студенти, які обрали найпопулярніші спеціальності.

Серед найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв абітурієнтів є такі:

Психологія (49907);

Менеджмент (48162);

Філологія (43761);

Комп’ютерні науки (31883);

Маркетинг (29197).

Найпопулярніші спеціальності у 2024 році

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Перспективи гуманітаріїв та технарів на ринку праці

Education.ua проаналізував, які перспективи на ринку праці мають випускники найпопулярніших напрямів. Через 4-5 років, коли студенти закінчать навчання, ситуація на ринку праці може змінитися, та все ж абітурієнтам варто орієнтуватися на попит ринку праці та ситуацію в економіці.

Для дослідження обрали професії, які відповідають спеціальностям: маркетолог, економіст, психолог, перекладач з англійської мови, менеджер з персоналу, юрист, фахівець з кібербезпеки, системний адміністратор, вчитель та програміст.

Кількість розміщених вакансій на Work.ua свідчить, що найбільше шансів знайти роботу – у вчителів та менеджерів з персоналу. Вузькопрофільним спеціалістам, наприклад перекладачам з англійської мови чи спеціалістам з кібербезпеки, з працевлаштуванням складніше.

Кому найлегше знайти роботу

«Дослідження демонструє, що вибір професії має базуватися не лише на популярності напряму, а й на її перспективності на ринку праці. За результатами вступної кампанії, переважна кількість абітурієнтів хочуть бути психологами, менеджерами, філологами та ІТ-спеціалістами, і саме в останніх найвищі шанси на працевлаштування та конкурентну оплату праці. Також високі шанси знайти роботу з гідною оплатою праці мають маркетологи та юристи», – пише освітній сайт.

Водночас аналіз ринку праці демонструє, що майбутнім психологам та вчителям варто врахувати, що їхню працю оцінюють доволі скромно. Експерти Work.ua допомогли визначити середню зарплату для кожної професії: якщо середній заробіток ІТ-фахівців становить 24-40 тис. гривень, то психологи в середньому отримують 19 тис. гривень. Ще менше мають вчителі – 18 тис. гривень, а педагоги-початківці майже на рівні мінімалки – 6 693 гривні.

Середня зарплата за найпопулярнішими серед абітурієнтів професіями

Тому студентам гуманітарних спеціальностей варто розглянути додаткову кваліфікацію, щоб підвищити свої шанси на ринку праці.