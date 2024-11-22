Важливо навчити дітей робити самостійний вибір

Учні середньої і старшої школи потрохи починають задумуватися про майбутнє і вибір професії. Для особистісного розвитку їм іноді замало знань зі шкільної програми. Підлітків цікавлять ті навички і вміння, які допоможуть їм будувати успішну кар’єру.

Щоб давати раду у дорослому житті, важлива фінансова грамотність, якої, на жаль, не навчають у школі. Оцінити свої сильні і слабкі сторони та зробити правильний вибір на майбутнє допоможуть ресурси з профорієнтації.

Які практичні навички стануть у нагоді при підготовці до самостійного життя, відповідального вибору професії та управління фінансами, а також де здобути ці цінні вміння, розповідає 24 канал.

Чому підліткам важлива фінансова грамотність

Підлітки легко тратять гроші батьків, але вони мають розуміти, звідки вони беруться і чому важливо їх правильно розподіляти. Вже у шкільному віці треба сформувати відповідальне ставлення до грошей. Фінансова грамотність навчить дітей управляти особистим бюджетом, заощаджувати та навіть інвестувати, а також вирішувати питання з боргами.

Дитина має навчитися, як заробляти та збільшувати доходи, планувати свої витрати, накопичувати кошти. А ті, хто вже у шкільному віці починає розвивати свої стартапи, ця навичка допоможе адаптуватися до нових трендів.

Тому розуміння основ управління особистими фінансами сприяє більшій фінансовій незалежності та впевненості молодої людини.

Як профорієнтація впливає на майбутнє

Дуже часто підлітки мають туманне уявлення про своє майбутнє і ще точно не знають, ким хочуть стати. Тому їм варто опанувати профорієнтаційні навички, щоб зрозуміти, що найкраще підходить.

Грамотна профорієнтація допоможе правильно вибрати напрямок навчання і вектор розвитку, зрозуміти свої переваги та підібрати професію, що відповідатиме цінностям і здібностям. Також варто враховувати, які фахівці будуть потрібні на ринку праці у майбутньому, щоб диплом про вищу освіту був не просто документом у рамочці.

Ті школярі, які опанували основи профорієнтації, починають впевнено рухатися до своєї мрії і розвиватися.

Де знайти найкращі курси для підлітків

Щоб не витрачати дорогоцінний час, школярам варто починати опановувати корисні навички з фінансової грамотності і профорієнтації якомога швидше. Це полегшить вибір і сприятиме успішній кар’єрі у майбутньому.

Щоб обрати якісних помічників, варто звернутися в Optima Academy. Фахівці допоможуть підліткам розвивати відповідні навички, запропонувавши онлайн-курси з фінансової грамотності та профорієнтації. Ці курси підходять для тих, хто прагне розвиватися та готуватися до майбутньої професії з розумінням фінансових принципів і власних цілей.

Навички із профорієнтації та фінансової грамотності стануть дружніми вказівниками, які скерують на правильний шлях. Вони будуть корисними всім – майбутнім бізнесменам, блогерам чи навіть президентам.