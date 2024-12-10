Кутя - найголовніша страва на Святвечір

До Різдва залишається все менше часу, тож господині вже потрохи скуповують продукти, з яких будуть готувати різні страви. І першою у списку є кутя, яка є на столі кожної української родини на Святвечір. Її готують із зерен пшениці, перловки або рису. На заході України основою куті є здебільшого пшениця. До неї додають мак, горіхи, родзинки, інші сухофрукти і заправляють медом.

Дієтолог Андрій Маковецький каже, що кутя – не лише традиційна різдвяна страва, а й надзвичайно корисна для здоров’я, бо до її складу входять натуральні інгредієнти. Нині він поділиться з читачами ZAXID.NET трьома рецептами приготування куті як класичної, так і трохи для нас незвичної з кіноа, насіння чіа тощо.

«Кутя має багатовікову історію та глибоке символічне значення в українській культурі. Вона символізує достаток, єднання родини та зв’язок із предками. Та кутя має не тільки духовний сенс, а й є надзвичайно корисною для здоров'я завдяки своїм натуральним інгредієнтам», – каже Андрій Маковецький.

Чим корисна кутя?

1. Джерело енергії. Завдяки основному інгредієнту – пшениці (перловці, рису), кутя насичує організм повільними вуглеводами, які забезпечують тривале відчуття ситості.

2. Підтримує імунітет. Мед, який додають до куті, багатий на антиоксиданти, вітаміни та мікроелементи, що підвищують захисні сили організму.

3. Корисна для травлення. Мак, горіхи та сухофрукти містять клітковину, яка сприяє здоровій роботі кишківника та очищенню організму.

4. Омега-3 жирні кислоти. Горіхи є джерелом корисних жирів, які підтримують здоров’я серця і судин.

5. Багата вітамінами. Сухофрукти (родзинки, курага, журавлина тощо) збагачують організм вітамінами А, С, Е та групи В.

Кому кутя може нашкодити?

Попри всі переваги цієї смачної страви, їсти кутю можна не всім. А саме:

Алергікам. Якщо у вас є алергія на мед, горіхи чи мак, варто обережно ставитися до цієї страви або замінити інгредієнти.

Діабетикам. Через мед, сухофрукти та інші солодкі інгредієнти кутя може спричинити різкий стрибок рівня цукру в крові, тому хворим на цукровий діабет її їсти не можна. Та якщо вже дуже хочеться, то можна мед замінити на підсолоджувачі, а сухофрукти використовувати в мінімальній кількості.

Людям із проблемами травлення. У людей, що мають хронічні захворювання травної системи, сухофрукти, горіхи та клітковина можуть викликати здуття чи дискомфорт.

Дітям до 3 років. Через вміст меду та горіхів кутя може бути занадто важкою для дитячого організму, тому дітям до трирічного віку її краще не пропонувати. Старших дітей варто знайомити з цією стравою поступово, спершу дати не більше 1 ст л .

Людям, які мають зайву вагу. Кутя є дуже смачною стравою, але людям, які стежать за фігурою чи мають зайву вагу, не варто їсти багато, бо це калорійна їжа. У 100 г класичної куті в середньому є 370 ккал. За словами дієтолога, якщо за святковим столом не їсти інших страв, а лише кутю, то більше 300 г їсти не варто.

Три рецепти приготування куті

Кожна господиня має свій рецепт приготування куті, який передається від матері, бабусі, але нерідко його трохи змінюють, додають щось своє. Молодим господиням, які цього року будуть вперше готувати кутю, можуть стати у нагоді рецепти приготування куті від Андрія Маковецького. Тут є рецепти як класичної куті, так і дещо для нас незвичної з кіноа, насінням чіа тощо. Кожний обере той рецепт, який йому до вподоби.

«Кутя - це не лише страва, а й частина святкової атмосфери, яка може бути корисною і для тіла, і для душі, якщо споживати її з розумом», – каже дієтолог. І радить використовувати для приготування куті лише якісні інгредієнти, зокрема, натуральний мед та екологічно чисті сухофрукти й експериментувати з різними видами круп та горіхів для створення власного унікального рецепту.

***

Класична кутя з пшениці, маку і меду

Інгредієнти:

пшениця – 1 склянка

мак – 100 г

мед — 2-3 ст. л

горіхи (волоські, мигдаль) — 100 г

сухофрукти (родзинки, курага, чорнослив) – 150 г

вода для варіння

Спосіб приготування:

Пшеницю замочіть на ніч, злийте воду, налийте нову і варіть до м’якості. Мак залийте окропом на 15 хвилин, злийте воду та перетріть у макітрі чи у блендері до утворення «молочка». До звареної пшениці додайте мак, подрібнені горіхи, нарізані сухофрукти, мед і добре перемішайте.

***

Кутя з рису та кокосового молока

Інгредієнти:

рис (басматі або коричневий) – 1 склянка

кокосове молоко – 1 склянка

мак – 50 г

мед або кленовий сироп — 2 ст. л

сухофрукти та горіхи на вибір — 150 г

Спосіб приготування:

Рис промийте і відваріть у кокосовому молоці до готовності. Мак запарте та перетріть. Горіхи і сухофрукти подрібніть. Змішайте рис із маком, медом, горіхами та сухофруктами і кутя готова. Подавайте її теплою.

***

Безглютенова кутя з кіноа

Інгредієнти:

кіноа – 1 склянка

мед – 2 ст. л.

горіхи (фісташки, мигдаль) – 100 г

насіння чіа – 2 ст. л

сухофрукти (інжир, родзинки) – 150 г

Спосіб приготування:

Кіноа промийте та відваріть у воді у співвідношенні 1:2. Подрібніть горіхи та сухофрукти. Змішайте кіноа з медом, горіхами, сухофруктами та насінням чіа і дайте настоятися 10-15 хвилин перед подачею.