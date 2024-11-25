Смачні і корисні заправки до салатів можна приготувати з інгредієнтів, які є на кухні

Салати – це варіант здорової їжі, який може збагатити організм вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами, задовольнити наші смаки у будні та святкові дні. Салати часто включають у раціон люди, які стежать за фігурою і не хочуть набрати зайві кілограми. У салатах велике значення має заправка, яка може перетворити просту комбінацію продуктів на смачну страву. Утім, магазинні заправки часто містять сіль і цукор і є калорійними і вони влаштовують не всіх. Та вихід є. Смачну і корисну заправку до салатів можна приготувати вдома з інгредієнтів, які, мабуть, є на кухні у кожної господині. Швидкими та корисними рецептами заправок, які не нашкодять фігурі, поділилася British Heart Foundation. Вони прості і швидкі і приготуванні і задовольнять будь-які смаки.

1. Заправка «Цезар»

У цій оксамитово-гладкій заправці використовується знежирений йогурт, щоб надати їй кремову текстуру без додавання насичених жирів. Лимонний сік, гірчиця та часник додадуть смаку і дозволять уникнути високого вмісту солі в сирі та анчоусах, які часто зустрічаються в магазинних заправках. Спробуйте цю заправку для приготування салату «Цезар» . Її можна використовувати і для інших салатів.

Інгредієнти:

звичайний знежирений йогурт (натуральний, живий або і грецький йогурт) – 85 г

оливкова олія – 1 ст.л

лимонний сік – 1 ст.л

гірчиця – 1 ч.л

часник –½ зубчика часнику, дрібно нарізаного або ½ ч. л подрібненого часнику)

чорний свіжомелений перець – за смаком

2. Грецька заправка

Глибини смаку цій заправці додадуть часник і сушені трави. Вона чудово підходить до класичного грецького салату, приготованого із помідорів, огірків, трохи подрібненої фети та свіжого листя м’яти, або змішаного з вашою улюбленою листовою зеленню.

Інгредієнти:

оливкова олія – 6 ст. л

червоний винний оцет – 2 ст. л

сушений орегано (або суміші сушених трав) – 1 ч.л

часник –½ зубчика часнику, дрібно нарізаного або ½ чайної ложки подрібненого часнику)

чорний свіжомелений перець – за смаком

3. Заправка тахіні

Тахіні - це густа паста із змішаного насіння кунжуту. Вона має легкий горіховий смак і м’яку кремоподібність. Невеликої кількості тахіні вистачить надовго, але може знадобитися відрегулювати кількість води, яку ви додаєте, щоб отримати бажану консистенцію. Ця кремово-лимонна заправка чудово поєднується з середземноморськими овочами, скажімо, смаженими на грилі баклажанами та кабачками, а також із листовими салатами.

Інгредієнти:

паста тахіні – 2 ст.л

сік одного лимона

вода – 6 ст. л

чорний свіжомелений перець – за смаком

4. Французька заправка

Гострого смаку цій заправці надає додавання гірчиці. У ній використовуються три прості інгредієнти і її готують без цукру, який часто можна знайти у французькій магазинній . Її легко приготувати і вона підійде до будь-яких листових салатів.

Інгредієнти:

оливкова олія – 6 ст. л

білий винний оцет – 2 ст.л

діжонська гірчиця – 1 ч.л

чорний свіжомелений перець – за смаком

5. Лимонна заправка

Свіжий цитрусовий смак оживить будь-який салат. Щоб відчути справжній смак літа, спробуйте його додати в салати з пасти або булгуру.

Інгредієнти:

оливкова олія – 6 ст. л

лимонний сік – 3 ст. л

цедра ½ лимона

чебрець – 1 ч. л свіжого або сушеного

чорний свіжомелений перець – за смаком

6. Апельсинова заправка

Використання у заправці апельсинового соку замість лимонного надасть їй трохи солодший смак, зберігаючи при цьому пікантну гостроту. Спробуйте її з фруктовими салатами або смаженими кабачками, а також із такими салатами, до яких входить кускус.

Інгредієнти:

оливкова олія – 6 ст. л

апельсиновий сік – 3 ст. л

цедра ½ апельсина

біле вино або яблучний оцет – 1 ст. л

свіжа або суха трава – 1 ч. л

7. Заправка з трав

Трави додають стравам свіжий або ароматний смак і є простим способом збільшити різноманітність зелені у раціоні. Ця заправка поєднує свіжі трави з простою олією, і її можна адаптувати для створення різних смаків.

Інгредієнти:

оливкова, арахісова або кунжутна олії – 6 ст. л

сік лимона (лайма або апельсина) – 2 ст. л

подріблена свіжа зелень – 2 ч. л