Глава держави привітав бійців і подякував їм за мужність та стійкість

У суботу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських спецпризначенців на Бахмутському напрямку та привітав бійців Сил спеціальних операцій (ССО) з їхнім професійним днем. Про це повідомила прес-служба президента.

На передових позиціях ССО президент привітав бійців з професійним святом. Президент України поспілкувався з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій ЗСУ, привітав їх зі святом та вручив державні нагороди. Глава держави, зокрема, нагородив воїнів відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», орденами Богдана Хмельницького І ступеня та вручив цінні подарунки.

Глава держави привітав бійців і подякував їм за мужність та стійкість.

«Дуже важливо привітати особисто, тому я хотів бути тут, потиснути ваші міцні руки, подякувати за те, що вже не дали окупувати нашу державу, знищити Україну і все, що в нас є: нашу ідентичність, наше життя. Дякую за те, що й через 520 днів дуже складної повномасштабної війни за нашу свободу та життя всіх нас, наших дітей, сьогодення й майбутнє нашої держави ви залишаєтеся такими ж міцними», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до воїнів ССО.

Також Володимир Зеленський побував у командному пункті тактичних груп ССО у Часовому Яру. Глава держави заслухав доповідь командира про оперативну ситуацію в зоні відповідальності, виконання спеціальних завдань і потреби підрозділів у зброї, техніці та обладнанні.

«Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне. Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь», – написав Зеленський.

Нагадаємо, за останні дві доби на півдні України загострилися бої на двох напрямках, українським військовим вдалося просунутися.