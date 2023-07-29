В окупованому Севастополі ввечері у п’ятницю, 28 липня, вибухнув склад росіян із боєприпасами. Про це в суботу, 29 липня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як йдеться в повідомленні, це сталося в Козачій бухті (за 15 км від центру Севастополя) близько 22:00. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції.

У ГУР зазначили, що в районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на «тимчасовому складі» боєкомплекту росіян.

Нагадаємо, що за останні кілька днів вибухи на російських складах в окупованому Криму відбувалися кілька разів: зокрема, внаслідок атаки на склад з Боєприпасамив Джанкойському районі вдалося знищити партію російських ракет «Онікс».

22 липня ЗСУ завдали потужного удару по складах зброї та нафтобазі у Красногвардійському районі Криму, а 19 липня влучили у Старокримський полігон, де росіяни також зберігали зброю та боєприпаси. Крім того, 17 липня атаки зазнав Кримський міст.