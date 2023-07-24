Вранці у понеділок, 24 липня, в Джанкойському районі окупованого Криму безпілотник влучив у склад з боєприпасами, повідомив окупаційний голова півострова Сергій Аксьонов.

За його словами, окупанти нібито збили або придушили 11 безпілотників. Водночас є влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламки дрона пошкодили приватний будинок у Кіровському районі.

«З метою безпеки призупинено рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой–Сімферополь», – написав ставленик Кремля у Криму в своєму Telegram-каналі.

Також Аксьонов повідомив про рішення евакуювати жителів сіл, розташованих у радіусі 5 км від складу з боєприпасами. Їх вивезуть до пунктів тимчасового розміщення. Це вже третя евакуація на півострові за п’ять днів.

Нагадаємо, в суботу, 22 липня, ЗСУ влучили у склад боєприпасів і нафтобазу в Красногвардійському районі. Тоді окупанти також евакуйовували людей у 5-кілометровому радіусі від місця події. Після удару на складі тривалий час відбувалася вторинна детонація боєприпасів.

19 липня ЗСУ вдарили по Старокримському полігону, де також росіяни тримали зброю та боєприпаси.