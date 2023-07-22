В окупованому Криму після потужних вибухів загорілася залізнична станція
Вибухи прогриміли у Красногвардійському районі, де розташований великий військовий аеродром
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Вдень у суботу, 22 липня, в Красногвардійському районі окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Окупаційний голова півострова Сергій Аксьонов заявив про потужну атаку безпілотників на інфраструктурні об’єкти.
Перші потужні вибухи пролунали приблизно о 10:30 у селі Октябрське Красногвардійського району. Вибухи лунали впродовж щонайменше десяти хвилин. Ймовірно, це була вторинна детонація боєприпасів.
Місцеві жителі також повідомили про пожежу на нафтобазі. Зауважимо, що саме в цьому районі розташована військова авіабаза «Октябрське». Вона була одним із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР.
Після вибухів сталася пожежа в районі залізничної станції «Елеваторна» в селі Октябрське, повідомили місцеві жителі.
Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що інфраструктурні об’єкти у Криму атакували безпілотники. Деякі канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони.
Також Аксьонов підтвердив, що в районі вибухів відбувається детонація боєприпасів. За його словами, окупаційна влада вирішила евакуювати людей, які проживають у 5-кілометровому радіусі, до пунктів тимчасового розміщення. Крім того, в Криму зупинили залізничний рух.
Україна про свою можливу причетність до цих атак наразі неп овідомляла.