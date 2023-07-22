Атака на Крим призвела до вторинної детонації боєприпасів, спалахнула пожежа

Вдень у суботу, 22 липня, в Красногвардійському районі окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Окупаційний голова півострова Сергій Аксьонов заявив про потужну атаку безпілотників на інфраструктурні об’єкти.

Перші потужні вибухи пролунали приблизно о 10:30 у селі Октябрське Красногвардійського району. Вибухи лунали впродовж щонайменше десяти хвилин. Ймовірно, це була вторинна детонація боєприпасів.

Місцеві жителі також повідомили про пожежу на нафтобазі. Зауважимо, що саме в цьому районі розташована військова авіабаза «Октябрське». Вона була одним із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР.

Після вибухів сталася пожежа в районі залізничної станції «Елеваторна» в селі Октябрське, повідомили місцеві жителі.

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що інфраструктурні об’єкти у Криму атакували безпілотники. Деякі канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Також Аксьонов підтвердив, що в районі вибухів відбувається детонація боєприпасів. За його словами, окупаційна влада вирішила евакуювати людей, які проживають у 5-кілометровому радіусі, до пунктів тимчасового розміщення. Крім того, в Криму зупинили залізничний рух.

Україна про свою можливу причетність до цих атак наразі неп овідомляла.