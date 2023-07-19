У тимчасово окупованому Криму повідомляють про прильоти на Старокримському полігоні в районі селища Кіровське неподалік Феодосії. Відповідне відео вранці в середу, 19 липня, опублікував місцевий ресурс «Кримський вітер», який, найімовірніше, пов'язаний із місцевими проукраїнськими мешканцями.

На склад боєприпасів росіян на Старокримському полігоні було зафіксовано три прильоти. Що це було — ракети чи безпілотники, не уточнюється.

На записі можна побачити детонацію у Кіровському. В повідомленні зазначається, що вибухи чути навіть у Феодосії і продовжуються досі, місцеві жителі пишуть про гучну канонаду.

«Центр журналістських розслідувань» уточнив, що вибухи пролунали на Старокримському полігоні біля села Кринички. Там детонує склад із боєприпасами.

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов назвав це «пожежею». В районі вибухів перекрито трасу «Таврида». З прилеглої зони евакуюють більше 2 тисяч людей — мешканців чотирьох населених пунктів.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 17 липня, вибухи пролунали на Кримському мосту, є руйнування.