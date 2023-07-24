Джерела партизанів повідомили, що партія ракет детонувала майже пів години

Вибух на складі поблизу тимчасово окупованого Джанкою, який прогримів 24 липня, знищив партію російських протикорабельних ракет П-800 «Онікс». Саме цими боєприпасами росіяни обстрілювали кільки днів поспіль Одесу та Миколаїв, повідомили у понеділок, 24 липня, у прес-службі руху опору «Кримські партизани» із посиланням на власні джерела.

За даними партизанів, на складі, який здетонував у Джанкойському районі, перебувала партія протикорабельних ракет «Онікс». Скільки саме ракет було знищено внаслідок вибуху, у прес-службі не уточнили.

Вибух прогримів вранці 24 липня, повідомив окупаційний голова півострова Сергій Аксьонов. За його словами, Крим атакували 11 безпілотників, усі нібито збили. Попри заяви окупаційної влади, місцеві мешканці почали поширювати відео детонації на складі в Криму. За словами очевидців, вибухи тривали приблизно 20 хвилин.

Зазначимо, ракети П-800 «Онікс» дуже важко збити, оскільки вони мають високу швидкість та малу висоту. Ракети такого типу створені для знищення кораблів та інших плавзасобів. Попри це, окупанти застосовують ракети «Онікс» для обстрілів цивільної та критичної інфраструктури України, зокрема Півдня.

Відтак, з 19 липня окупанти щоночі обстрілюють Одесу та Миколаїв. Зокрема окупанти ціляться по зерносховищах та інших об'єктах критичної інфраструктури, а також по цивільних об'єктах та пам'ятках культури.

23 липня Росія завдала ракетного удару по історичному центру Одеси, частково зруйнувавши Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі міста і належить УПЦ МП, пошкодивши Будинок вчених та бульвар Жванецького. Об'єкти занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Попередньо 25 пам'яток архітектури було пошкоджено п'ятьма типами ракет, серед яких були в ракети «Онікс».