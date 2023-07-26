Внаслідок вибуху у жовтні 2022 року було пошкоджено одну з секцій мосту

Вибух на Керченському (Кримському) мосту, розташованому на тимчасово окупованому півострові, стався завдяки Службі безпеки України. Руйнування, які сталися внаслідок вибуху 8 жовтня 2022 року, були реалізовані СБУ, повідомив голова служби Василь Малюк у середу, 26 липня.

Під час презентації марки «Укрпошти», присвяченої роботі СБУ, Василь Малюк підтвердив, що служба дотична до руйнування Кримського мосту. Він подякував за службу співробітникам та висловив сподівання, що такі операції ще відбуватимуться.

«З перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок», – повідомив Василь Малюк.

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року окупаційні російські ЗМІ повідомили про вибух у районі Кримського моста. Росіяни заявили про підрив вантажного автомобіля на мосту. Вибух призвів до спалаху семи паливних цистерн залізничного складу. Два автомобільні прольоти моста частково обвалилися.

17 липня на Кримському мосту прогримів ще один вибух, який зруйнував один з прольотів. Російське міністерство транспорту заявило про «пошкодження дорожнього полотна» на мосту, а пропагандистські канали росіян повідомили про загибель щонайменше двох людей. УП, посилаючись на власні джерела, пише, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, а міст атакували за допомогою надводних дронів, проте у прес-службі СБУ від додаткових коментарів відмовилися.