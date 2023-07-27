Валерій Залужний отримав іменну зброю від Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський подарував Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному іменну вогнепальну зброю, а командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Сирському – картину. Про це 27 липня повідомила прес-служба президента.

Глава держави вручив подарунки з нагоди днів народжень генералів, які були раніше. Зеленський зазначив, що нагода для привітання випала у четвер на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Ранок почали з роботи на Дніпровщині.



Провів виїзну Ставку. Ситуація на фронті, перебіг наших наступальних та оборонних дій, дані розвідки. Як і завжди, пильна увага до забезпечення військ боєприпасами.

Результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного… pic.twitter.com/xA4HHUJvdi — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2023

«Мав нагоду привітати з минулим днем народження головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного [він народився 8 липня] і командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського [він народився 26 липня]. Нагородив генерала Залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них», – розповів Зеленський.

Президент виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі. Учасники розглянули ситуацію на фронті, перебіг наступальних і оборонних дій ЗСУ, забезпечення військ боєприпасами. Крім того, було розглянуто результативність використання наявних систем ППО та посилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень.