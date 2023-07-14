Цей епізод змусив Залужного здобути ступінь магістра з міжнародних відносин

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів, що під час його візиту у 2019 році на саміт НАТО до Брюсселя, його затримав Інтерпол за запитом Росії. Про маловідомий курйозний випадок зі своєї біографії український головнокомандувач розповів в інтерв'ю The Washington Post.

За його словами, як тільки він зійшов з літака, його оточили правоохоронці, які зі наставленою на нього зброєю, змусили його лягти на землю обличчям вниз і одягли наручники.

Як виявилось, причиною таких дій правоохоронців Інтерполу було те, що російська влада внесла його ім'я до списку розшуку Інтерполу без його відома. Видання зазначає, що такий випадок – «регулярна практика, яка призвела до короткочасного ув'язнення інших українських командирів».

Залужний розповів, що «йому вистачило кількох хвилин роумінгу на телефоні, щоб зателефонувати послу України в НАТО, який у результаті допоміг забезпечити його звільнення».

«У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право», – сказав він, згадуючи цей епізод.

Головком додав, що був злий на себе, оскільки не знав своїх законних прав у цій ситуації.

Цей епізод змусив Залужного здобути ступінь магістра з міжнародних відносин у 2020 році.

«Він застосовує його на своїй нинішній роботі, яка вимагає від нього не лише бути військовим стратегом, а й регулярно стикатися з геополітичними міркуваннями, такими як страх союзників перетнути російські «червоні лінії», надаючи зброю, таке як ракети більшої дальності або сучасні винищувачі», – йдеться у матеріалі The Washington Post.