Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна буде використовувати зброю власного виробництва для знищення окупантів

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна буде використовувати зброю власного виробництва, щоб здійснювати удари по території Росії. Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.

Залужний заявив, що західні союзники побоюються передавати Києву зброю великої дальності через те, що бояться ескалації. Попри це, Україна битиме ворога на його території, використовуючи для цього зброю власного виробництва.

«Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? З якоїсь причини я повинен думати, що мені там нічого не дозволено робити. Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю? Дітям, які вмирають, однаково», – заявив генерал

Залужний наголосив, що в умовах війни ворога можна і потрібно знищувати на його території

«Це наша проблема, і нам вирішувати, як убити цього ворога. На його території можна і потрібно вбивати на війні. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми використаємо свою. Рівно стільки, скільки необхідно», – сказав він.

За його словами для проведення контрнаступу, який дозволить повернути всі втрачені території, завдати поразки Росії та звести до мінімуму втрати українських сил не вистачає ресурсів.

Попри те, що західні чиновники заявляють, що Україна має достатньо коштів для досягнення успіху, але головнокомандувач ЗСУ різко критикував своїх колег, які стверджували, що Києву не потрібні винищувачі F-16. Він переконаний, що їхні власні збройні сили ніколи б так не воювали.

До слова, за підсумками засідання країн-членів НАТО, союзники по Альянсу надали Україні безпрецедентну підтримку, надаючи ЗСУ більше боєприпасів та більше сучасного обладнання, однак без літаків F-16, про які давно просить Київ. Також країни G7 підписали декларацію про гарантію безпеки для України.