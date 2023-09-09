Прапор пролетів приблизно 15 км з Авдіївки до південного сходу Донецька

Українські захисники у суботу, 9 вересня, запустили з донецької Авдіївки прапор України, присвячений дню міста. Стяг, який летів за допомогою червоно-чорних кульок, прилетів до тимчасово окупованого Донецька та приземлився в одному з районів міста.

Місцеві телеграм-канали почали публікувати відео з українським прапором вранці 9 вересня. Синьо-жовтий стяг летів над Київським та Калінінським районами тимчасово окупованого Донецька, а згодом приземлився у Ленінському районі, що на південному сході міста.

Інформацію про те, що прапор запустили українські військовослужбовці, підтвердив в ефірі телемарафону міський голова Віталій Барабаш. Стяг запустили з прифронтової Авдіївки, розташованої за 10 км від Донецька.

Військовослужбовці в Авдіївці показали, як запускали український прапор в небо

«Сьогодні 245 річниця з дня заснування Авдіївки. День ми почали з активності – запустили в небо державний прапор на кульках. Він полетів на Донецьк. Вже чуємо перехвати, вони там трохи бісяться з цього приводу. Намагались його збити», – зазначив Віталій Барабаш.

Прапор України пролетів приблизно 15 км до Ленінського району Донецька, де і приземлився.

Як інформував ZAXID.NET, 29 серпня бійці ЗСУ висадилися на лівобережжі Херсонщини та підняли прапор України на підтримку місцевих мешканців. За даними місцевих телеграм-каналів, прапор українські захисники встановили на території садового кооперативу «Шляховик», який розташований у так званій «сірій зоні» на лівому березі Дніпра. Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк підтвердила, що українські захисники хотіли підняти духи херсонців в тимчасовій окупації.