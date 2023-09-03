У неділю, 3 вересня, у селі Кінські Роздори на тимчасово окупованому Запоріжжі стався вибух у кафе, де зазвичай відпочивали росіяни. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Було ліквідовано одне з місць скупчення ворогів. Це місце, де вони харчувались, організували місцеві зрадники. Настільки гучно було ліквідовано це місце, що детонація була ще декілька годин. Ворог так організовує свій побут, що там, де він їсть, там і зберігає склади з боєприпасами. Це добре. Одним пострілом можна ліквідувати і склади, і зрадників, і вороже «гарматне м‘ясо», – зазначив Федоров.

Також він додав, що місцевий житель влаштував у селі бізнес – він облаштував у колишньому дитячому садочку кафе в основному залі, а у складських приміщеннях дозволив окупантам зберігати боєприпаси.

Після першого вибуху у будівлі, зазначив Федоров, снаряди детонували понад півтори години.

«Полум’я перекинулось на два КамАЗи рашистів і техніку колаборантів», – заявив мер Мелітополя.

Зауважимо, що українські спецслужби та військові відомства наразі інформації про вибухи в окупованих районах Запорізької області не коментували.