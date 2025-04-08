Ігор Гуран був одним із засновників сучасної топологічної школи, кандидатом фізико-математичних наук

У вівторок, 8 квітня, у Львові на 71-му році життя помер математик, декан механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка доцент Ігор Гуран. Про це повідомляє пресслужба ЛНУ.

Ігор Гуран – кандидат фізико-математичних наук, один із засновників сучасної топологічної школи. В деканаті факультету він працював понад 20 років – спочатку заступником, потім – деканом.

Однією з основних тем досліджень Ігоря Гурана була топологічна алгебра, зокрема, теорія топологічних груп. Він запровадив клас топологічних груп, що тепер відомі в літературі як групи Гурана. Це поняття та пов’язані з ним результати увійшли в стандартні підручники та монографії з теорії топологічних груп. Також науковець був співавтором розв’язку проблеми про нормальність просторів диференційовних функцій.

Ігор Гуран був автором десятків наукових публікацій, науковим керівником двох кандидатських дисертацій. В останні роки він також досліджував історію математики, зокрема, львівський період наукової творчості Станіслава Уляма, наукову спадщину Юзефа Шраєра тощо.

Математик входив до складу редакційних колегій наукових і науково-популярних часописів «Математичні студії», «Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична», «У світі математики».

Окрім того, науковець брав участь в математичному олімпіадному русі, працював над поширенням математичної освіти і проводив курси з підвищення кваліфікації для вчителів математики.

Ігор Гуран народився у 1955 році в Самборі на Львівщині. У 1977 році закінчив математичний факультет Львівського університету. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію в Москві. З 1980 року працював на кафедрах геометрії, алгебри і топології, геометрії і топології. З 2004 року – заступник декана, з 2016 року – виконувач обов’язків декана, з 2019 року – декан механіко-математичного факультету Львівського університету.