Під час обшуку в затриманого вилучили патрони, гільзи та інші речові докази

Поліцейські Стрийського районного управління виявила незаконну торгівлю боєприпасами – патронами – через інтернет. У цій справі правоохоронці затримали 34-річного харків’янина. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Затриманий встиг продати 450 патронів. За це йому загрожує до семи років тюрми.

«34-річний мешканець Харкова розміщував на спеціалізованому ресурсі в інтернеті оголошення про збут товару. Після оплати на карту, відправляв посилки клієнтам через один із поштових сервісів», – ідеться в повідомленні правоохоронців.

Під час обшуків у підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили патрони, гільзи, засоби та комплектуючі для перероблення патронів та інші речові докази. Вилучене скерували на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.