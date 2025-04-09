Знищений пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку

Повітряні сили ЗСУ у понеділок, 7 квітня, успішно уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку росіян. Про це у середу, 9 квітня, повідомив Генштаб.

За даними військових, 7 квітня на тимчасово окупованій території Херсонської області був знищений пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку Збройних сил Росії. Втрати ворога становлять близько 20-30 солдатів.



«Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів», – йдеться у дописі.



Генштаб наголошує, що це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі.

Нагадаємо, 7 квітня в Озерках Курської області українські бійці завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався Збройними силами Російської Федерації.