Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади відбили ворожий штурм на Луганщині, а також ліквідували пів батальйону російських загарбників. Про це повідомили в Telegram-каналі 3-ї ОШБр у вівторок, 8 квітня.

Як йдеться, російські солдати намагались штурмувати ділянки відразу трьох батальйонів 3-ї ОШБр, зокрема, щоб відбити втрачені в селі Надія позиції. Українські захисники опублікували відео з кадрами «повного розгрому російських груп на рубежах Трійки».

«До ліквідації росіян залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого, й 1-го механізованого батів (батальйонів – ред.) По окупантах працювала арта (артилерія – ред.), скиди та FPV-підрозділи. Піхота вступила у вогневий контакт на землі», – ідеться у повідомленні.

За даними бригади, російські загарбники втратили мертвими 143 солдатів, ще 86 поранені. Зазначається, що ворог не зайняв ані нових, ані втрачених раніше позицій.

«Виконано за участі Батальйону безпілотних систем та Протитанкового. Також АДн "Вершники Грому" та САДн "Команда Постріл”», – додали військові.

Напередодні, 7 квітня, стало відомо, що оператори Сил безпілотних систем на Курщині впродовж 12 годин уразили три російські зенітні ракетні комплекси. Вартість знищеної й пошкодженої техніки ворога становить приблизно 250 млн доларів.