Повітряні сили Збройних сил України завдали удару по комплексу складських приміщень в Озерках Курської області. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ураження відбулося 7 квітня в Озерках Курської області. Українські бійці завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався Збройними силами Російської Федерації.



У результаті удару було знищено:

ангари,

кілька військових будівель,

технічне обладнання.

Ліквідовано понад 30 російських військових, у тому числі екіпажі БпЛА та ремонтники.



Генштаб наголошує, що знищення цього комплексу суттєво знижує можливості Росії для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку.



«Українські захисники завдають ударів по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів для максимального захисту цивільного населення. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури ворога до припинення ним збройної агресії проти українського народу», – додають у дописі.

Нагадаємо, 7 квітня стало відомо, що бійці 412-го полку Nemesis уразили у Луганській області російську систему ППО вартістю близько 100 млн доларів.