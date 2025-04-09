Прикордонники опублікували відео зі знищенням ворожої цілі

На півдні військові Державної прикордонної служби за допомогою FPV-дрона знищили човен російських військових. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомили в ДПСУ.

Бійці Державної прикордонної служби для ліквідації човна застосували FPV-дрон. Після вдалого влучання ворожий плавзасіб пішов на дно.

«Завдяки влучному застосуванню FPV-дрона наші бійці на південному напрямку знищили маломірний ворожий плавзасіб, який після потужного удару вирушив на дно водойми», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники опублікували відео зі знищенням ворожої цілі.

Нагадаємо, 1 квітня безпілотники військовослужбовців спеціального підрозділу Головного управління розвідки Prymarу уразили у морі поблизу тимчасово окупованого Криму два російських десантних катери, а також зенітно-ракетний комплекс.