Бійці прикордонної служби потопили човен російських військових
Для ліквідації човна застосували FPV-дрон
На півдні військові Державної прикордонної служби за допомогою FPV-дрона знищили човен російських військових. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомили в ДПСУ.
Бійці Державної прикордонної служби для ліквідації човна застосували FPV-дрон. Після вдалого влучання ворожий плавзасіб пішов на дно.
«Завдяки влучному застосуванню FPV-дрона наші бійці на південному напрямку знищили маломірний ворожий плавзасіб, який після потужного удару вирушив на дно водойми», – йдеться у повідомленні.
Прикордонники опублікували відео зі знищенням ворожої цілі.
Нагадаємо, 1 квітня безпілотники військовослужбовців спеціального підрозділу Головного управління розвідки Prymarу уразили у морі поблизу тимчасово окупованого Криму два російських десантних катери, а також зенітно-ракетний комплекс.