У Санто-Домінго обвалився дах нічного клубу Jet Set

У столиці Домініканської Республіки місті Санто-Домінго у вівторок, 8 квітня, загинули щонайменше 79 людей внаслідок обвалу даху нічного клубу. Про це пише CNN.

У столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго обвалився дах нічного клубу Jet Set. На момент трагедії в будівлі тривав концерт відомого місцевого виконавця Рубі Переса, там перебувало щонайменше 300 відвідувачів. Наразі відомо, що щонайменше 79 людей загинули та більше як 220 травмувалися.

«Рятувальники гарячково обшукують руїни після того, як у вівторок обрушився дах відомого нічного клубу у Домініканській Республіці, унаслідок чого загинули щонайменше 79 людей, серед яких колишній гравець у бейсбол, й ще понад 220 осіб зазнали травм», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у клубі на момент обвалу перебували місцеві політики та спортсмени. Серед загиблих – губернаторка північно-західної провінції Монтекрісті та сестра семиразового учасника Матчу всіх зірок Головної бейсбольної ліги Нельсона Круза Нелсі Круз. Associated Press розповідає, що остання зателефонувала президентові Домініканської Республіки Луїсу Абінадеру і сказала, що опинилася під завалами.

Наразі причина обвалу невідома, у республіці оголосили триденну жалобу.

Нагадаємо, в Північній Македонії в ніч на неділю, 16 березня під час концерту в клубі спалахнула пожежа, в результаті якої загинули щонайменше 50 людей.